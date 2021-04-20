Катунь24: «Извините, вышла ошибка»: кто ответит за вскрытие двери квартиры в Заринске

Спиленная болгаркой дверь и слова извинения остались у жительницы Заринска после обыска утром 14 апреля 2021 года: в её квартире искали женщину, которая не живет там уже 7 лет. Кто возместит ущерб и как поступать в подобных ситуациях, разбиралась наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for «Извините, вышла ошибка»: кто ответит за вскрытие двери квартиры в Заринске

Ещё не было и 7 утра, когда в дверь Светланы громко постучали. Представились полицией, сказали, что пришли провести обыск, называть свои фамилии отказались, глазок закрыли рукой. Тогда Светлана позвонила в дежурную часть Заринской полиции. Там об обыске ничего не знали, поэтому сразу отправили на адрес оперативную группу. В это время дверь уже начали пилить. А затем ворвались.

«Он кричал: «Фамилию! Назовите свою фамилию!» и снимал меня на телефон. И я ещё раз, не знаю, откуда у меня взялась эта наглость или смелость, у него спросила: «Вы кто?». Он махнул на уровне груди удостоверением, я, конечно, не успела прочитать, кто там, что там. Назвала свою фамилию, имя, отчество. И вот с этого момента у них, конечно, отношение изменилось резко», – рассказывает жительница Заринска Светлана Понкратьева.

Женщина, которую они искали, 7 лет назад продала квартиру Светлане. После выяснения этого факта, обыск провели деликатно, однако копию протокола не оставили. Соседей сверху мужчины, вскрывшие дверь, попросили быть понятыми, также представившись сотрудниками полиции.

Вместе со Светланой живут двое несовершеннолетних детей. Она боится представить, что стало бы, будь дети одни дома в этот момент.

«Дочка младшая очень кричала, соседи слышали. А сыну 16 лет, он после происшествия пошёл и биту купил. Очень спорный, конечно, поступок», – говорит Светлана Понкратьева.

Светлана обратилась в Следственный комитет. Дверь ей пришлось заменить самостоятельно, и теперь она надеется получить компенсацию. Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева отметила, что сейчас проводится следственная проверка и выясняются обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

Светлана вновь и вновь прокручивает в голове эту ситуацию и думает, правильно ли поступила, не открыв тем утром дверь – думает, то при повторении ситуации все равно не открыла бы дверь. Журналисты телеканала «Катунь 24» будут следить за развитием событий.

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