Катунь24: «Говорящий» ассистент для решения судебных вопросов появится в России

В рамках пилотного проекта на портале «Госуслуги» запустят цифрового помощника – робота Макса.

Фото: ФССП России по Алтайскому краю

Система будет функционировать на основе искусственного интеллекта и обучаться в процессе. Она поможет обеспечить качественный поиск по порталу, сможет отвечать на вопросы и выявлять потребности пользователей в онлайн-режиме. Кроме того, такое улучшение качества обслуживания снизит нагрузку на ведомства.

В перспективе робот сможет вызывать реального оператора портала. Уже в 2021 году робот Макс обретет голос и сможет общаться с пользователями в привычных для многих голосовых устройствах, сообщает пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.

Федеральная служба судебных приставов России стала первым ведомством, с которым Минцифры России запустило пилот по информированию. Уже сейчас на портале госуслуг в цифровой форме доступны все базовые сервисы, связанные с исполнительным производством: информирование о ходе исполнительного производства, ходатайства (обращения), цифровые уведомления.

Катунь24