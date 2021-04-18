Катунь24: «Единая Россия» предложит президенту обновить автопарк скорых в регионах

Партия «Единая Россия» планирует обратиться к президенту России Владимиру Путину с предложением обновить автопарк машин скорой помощи в регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

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Участники Всероссийского форума волонтеров-медиков обратились к «Единой России» с просьбой подключиться к решению вопроса нехватки машин скорой помощи. По словам активистов, эта проблема приводит к долгому ожиданию врачей даже в крупных городах.

«[Во время пандемии] очень часто мы видели и слышали обратную связь, что нам серьёзно не хватает фонда машин скорой помощи. Несмотря на то, что нам помогала партия, Минздрав закупал очень много, мы понимаем — и по отзывам волонтёров — что нам не хватает машин. А те, которые есть, многие просто устарели. Насколько можно помочь регионам и оснастить машинами скорой помощи?», — спросила окружной координатор Сибирского федерального округа ВОД «Волонтеры-медики» Алёна Миронова на V Всероссийском форуме волонтеров-медиков в Мастерской управления «Сенеж».

Медики должны добираться до пациентов в считанные минуты, подчеркнул замсекретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко.

«Эта тема касается всей страны — и не только отдаленных сел, но и крупных городов. Нам надо иначе подойти к проблеме и запустить большую программу [обновления парка машин] в масштабах всей страны. Уверен, этот вопрос заслуживает внимания Президента. Мы возьмём эту проблему в работу, и «Единая Россия» подготовит соответствующее обращение на имя Владимира Путина», — сказал Евгений Ревенко.

В 2020 году «Единая Россия» организовала сбор членских взносов и благотворительных пожертвований, которые направили на оказание помощи медикам и гражданам, попавшим в трудную ситуацию. На эти деньги, в том числе, приобрели десять реанимобилей для регионов, наиболее пострадавших от пандемии – машины, оснащены всем необходимым для спасения людей оборудованием, включая аппараты ИВЛ. Также партия в рамках акции «Спасибо врачам» передала 200 легковых автомобилей больницам в регионах — транспорт используют для доставки медиков на вызовы к пациентам на дом и других нужд медучреждений.

В Алтайский край, где около 45% граждан живут в сельской местности, по нацпроекту «Здравоохранения» в 2020 году поступили три мобильных комплекса и 50 автомобилей для оказания первичной медико-санитарной помощи. Также, в прошлом году медучреждения получили 15 мобильных ФАПов для удаленных населенных пунктов. На приобретение передвижных медкомплексов было выделено 148,9 млн рублей. За счет средств края было закуплено 50 автомобилей для оказания неотложной помощи почти на 50 млн рублей.

Катунь24