Катунь24: «Соскучились по зиме»: бийчане делятся в соцсетях видео выпавшего в апреле снега

Утром в субботу, 17 апреля 2021года, в Бийске вновь пошел снег. Горожанам удалось запечатлеть его и выложить видео и фото в социальных сетях.

Фото: Инстаграм-аккаунт reneta120



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от biysk.online (@biysk.online)



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Крепак Рената (@reneta120)



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЧП БИЙСК. НОВОСТИ. (@chp.biysk)



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Хабарова (@irina___khabarova)

Напомним, 17 апреля в субботу в регионе ожидается похолодание. Температура воздуха в крае составит +4…+9 градусов, местами по югу до +14 градусов. Днем в отдельных районах региона синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Ветер северный, 4-9 м/с, с порывами до 15 м/с. В ночь с субботы на воскресенье в крае ожидаются заморозки — температура опустится до -4…+1 градуса. При этом осадков не ожидается, местами возможен туман. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

Катунь24