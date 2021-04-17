Катунь24: «Не могла ходить месяц»: жительница Алтайского края не может добиться наказания для сбившего её водителя

Жительница села Санниково уже два года не может добиться справедливого наказания для водителя, который сбил её на пешеходном переходе. Что делать, если оказались в такой ситуации? Подробности в сюжете нашего корреспондента Софьи Житиной.

Фото: Катунь 24 Embedded video for «Не могла ходить месяц»: жительница Алтайского края не может добиться наказания для сбившего её водителя

«Месяц не могла ходить», — вспоминает жительница села Санниково Анна Захарьева. ДТП произошло в самом центре Барнаула – на пересечении пр. Ленина и ул. Чеглецова. Однако не успела преодолеть и половины пути — оказалась под колесами машины.

Дальше лишь обрывки воспоминаний. Скорая, реанимация. Несколько дней лежала в палате интенсивной терапии. Туда к ней и пришел виновник ДТП.

Анна оценила ущерб в полмиллиона рублей. Но водитель выплачивать компенсацию передумал. Девушка месяц не могла ходить, тратила огромные суммы на врачей и лекарства. Со временем Анна снова начала заниматься спортом и полноценно двигаться. Однако проблемы со здоровьем и хромота остались.

С момента аварии прошло два года. Однако уголовное дело возбудили только в прошлом году. До этого была серия отказов от органов следствия: якобы виновник аварии не мог предотвратить происшествие. Технические характеристики автомобиля не позволяли этого сделать. Жена виновника аварии Екатерина Попова и вовсе настаивает, Анна сама бросилась под машину, чтобы впоследствии вымогать за это деньги.

В прошлом году на пешеходных переходах в Барнауле произошло 243 дорожно-транспортных происшествия. В результате чего 244 человека получили травмы, 8 человек погибли.

Максимальная сумма страховой выплаты составляет 500 тысяч рублей. В каждой специализированной компании есть таблица, в которой прописаны все возможные виды травм. Общая выплата подсчитывается, исходя из заключения судмедэксперта. Поэтому крайне важно в момент аварии вызвать сотрудников ГИБДД и скорую помощь, чтобы они зафиксировали факт правонарушения.

Сейчас следователи снова просят продлить сроки рассмотрения уголовного дела Анны Захарьевой. Гражданский иск также временно приостановлен. Но если уголовное дело всё-таки не возобновят, то девушка сможет взыскать ущерб в рамках как раз гражданского делопроизводства.

Катунь24