Катунь24: «Сад памяти» на 103 гектарах вырастет в Алтайском крае

Регион присоединится к международной акции «Сад памяти». Её цель – высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне.

Фото: altairegion22.ru

Во время акции в Барнауле будут высажены преимущественно деревья лиственных пород: яблоня, рябина, береза, липа, калина, ясень, тополь и другие. Также посадят хвойные деревья (ель, лиственница, пихта) и кустарники (сирень, пузыреплодник, барбарис, спирея, хоста). Всего в городе появится более 1200 новых посадок.

Участие в акции принимают городские службы, коммерческие организации, территориальные общественные самоуправления, образовательные учреждения, жители города, сообщает пресс-служба администрации Барнаула. К высадке деревьев может присоединиться любой желающий, достаточно зайти на сайт садпамяти2021.рф, выбрать свой регион, кликнуть на ближайшую точку высадки и узнать дату, время и контакты для связи. Необходимый инвентарь предоставят организаторы, желательно принести с собой рабочие перчатки.

К акции подключается весь Алтайский край. По данным регионального Министерства природных ресурсов и экологии, всего в 2021 году в её рамках на территории лесов региона высадят свыше 300 тысяч саженцев разных пород на площади 103 гектара. Первые посадки прошли 14 апреля 2021 года в Ключевском районе, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Международная акция «Сад памяти» проходит во всех регионах России по инициативе Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства и Минприроды России в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Катунь24