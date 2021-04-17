Катунь24: «Опять от меня сбежала»: ещё один трамвай в Барнауле сошёл с рельсов

Происшествие случилось сегодня, 16 апреля 2021 года.

Фото: pixabay.com

Утром пресс-служба городской администрации в Telegram-канале сообщила, что на участке пр. Строителей — пр. Ленина в сторону ул. Пионеров сошла с рельсов тележка второго вагона трамвая. Было остановлено движение в сторону Нового рынка и улицы Пионеров. На данный момент транспортный поток восстановлен.

Накануне, 15 апреля 2021 года, в Барнауле произошел похожий инцидент: на площади Октября сошел с рельсов трамвай, следовавший по маршруту № 1.

Катунь24