Катунь24: 750 тысяч потерял житель Алтайского края, поверив в обман об оформленном кредите

Потерпевший перевел деньги на счёт мошеннику, который представился сотрудником службы техподдержки одного из банков, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

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Жителю Усть-Калманского района, 1984 года рождения, работающему механиком на местном элеваторе, позвонили на сотовый с незнакомого номера. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил якобы о попытке неизвестных оформить на его имя кредит. После чего мошенник озвучил инструкцию, согласно которой потерпевший должен был сначала оформить на себя кредит на 750 000 рублей, а после перевести эту сумму на специальный счет.

Суммарно мужчина сделал около 50 переводов и подтвердил их все через смс-оповещения. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Катунь24