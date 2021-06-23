Катунь24: 755 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнут в 2021 году в лагерях Алтайского края

Средства на оплату путёвок ребят выделят из краевого бюджета, уточняет Министерство соцзащиты региона.

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Первые смены в летних детских оздоровительных лагерях начались с 15 июня 2021 года. За эти дни в учреждениях Алтайского края отдохнут 240 детей-сирот и 30 детей из семей ветеранов боевых действий. Всего в 2021 году в лагерь смогут приехать 755 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Вожатые и педагоги лагеря приложат все усилия, чтобы ребята с удовольствием посещали кружки и студии. Все смены наполнены активной, познавательной, развивающей творческой деятельностью: играми, конкурсами, тематическими акциями, спортивными мероприятиями. При этом запланирована насыщенная программа с разнообразными общелагерными делами, такими как концертные выступления, спортивные соревнования, творческие конкурсы и многое другое», — уточняет Минсоцзащиты.

Катунь24