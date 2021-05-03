Катунь24: 74 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили за сутки в Алтайском крае

Выздоровело 72 пациента, умерло 7 человек, от COVID-19 — 4.

Фото: pixabay.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 49 815 человек, в т.ч. 3 414 детей. Выздоровели всего 44 732 (+ 72) человека. Умерло 2 980 (+ 7) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 073 (+ 4) человека; иные причины смерти – 907 (+ 3) человек.

По состоянию на 2 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 805 человек.

Кроме этого, 204 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 210, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 80.

Минздравом края развернуто 1 606 коек, к кислороду имеют подключение 1 606, с ИВЛ – 284. Резервных коек: 1 606-805-204=597.

4 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

117 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 74 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 21, Бийск – 9, Рубцовск – 7, Бийский район – 5, Павловский, Смоленский районы – по 4 заболевших, Камень-на-Оби, Славгород, Родинский, Табунский, Третьяковский районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Заринск, Новоалтайск, Благовещенский, Волчихинский, Зональный, Каменский, Ключевской, Крутихинский, Локтевский, Михайловский, Ребрихинский, Целинный, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 17608, Алейск — 768, Алейский район — 302, Алтайский район — 185, Баевский район — 135, Белокуриха — 295, Бийск — 4147, Бийский район — 487, Благовещенский район — 649, Бурлинский район — 357, Быстроистокский район — 103, Волчихинский район — 377, Егорьевский район — 283, Ельцовский район — 41, Завьяловский район — 270, Залесовский район — 288, Заринск — 1375, Заринский район — 204, ЗАТО Сибирский — 82, Змеиногорский район — 557, Зональный район — 230, Калманский район — 462, Камень-на-Оби — 476, Каменский район — 274, Ключевский район — 288, Косихинский район — 222, Красногорский район — 69, Краснощековский район — 231, Крутихинский район — 234, Кулундинский район — 656, Курьинский район — 255, Кытмановский район — 163, Локтевский район — 688, Мамонтовский район — 300, Михайловский район — 576, Немецкий национальный район — 310, Новичихинский район — 290, Новоалтайск — 1403, Павловский район — 639, Панкрушихинский район — 119, Первомайский район — 883, Петропавловский район — 188, Поспелихинский район — 686, Ребрихинский район — 471, Родинский район — 355, Романовский район — 165, Рубцовск — 3593, Рубцовский район — 503, Славгород — 1188, Смоленский район — 246, Советский район — 149, Солонешенский район — 109, Солтонский район — 143, Суетский район — 34, Табунский район — 231, Тальменский район — 798, Тогульский район — 264, Топчихинский район — 399, Третьяковский район — 190, Троицкий район — 282, Тюменцевский район — 155, Угловский район — 174, Усть-Калманский район — 196, Усть-Пристанский район — 214, Хабарский район — 149, Целинный район — 218, Чарышский район — 133, Шелаболихинский район — 213, Шипуновский район — 468, Яровое – 620.

Из общего числа заболевших 487 случаев – завозные, в т.ч. 198 – из-за рубежа; 30557 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 49815 заболевших: 13017 – у больных внебольничной пневмонией, 28917 – у заболевших ОРВИ, в 7881 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1405472 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 125,86 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 1871 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 1941 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 250 587 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 02.05.2021 года прививается 193 695 (+ 886) человек, в том числе: 72 101 человек получили первую прививку; 121 594 человека полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24