Катунь24: 78 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за сутки

Выздоровело 127 пациентов, умерло 6 человек, от COVID-19 — 6.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 49 741 человек, в т.ч. 3 412 детей. Выздоровели всего 44 660 (+ 127) человек. Умерло 2 973 (+ 6) человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 069 (+ 6) человек; иные причины смерти – 904 (+ 0) человека.

По состоянию на 1 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 818 человек. Кроме этого, 198 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 210, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 80. Минздравом края развернуто 1 606 коек, к кислороду имеют подключение 1 606, с ИВЛ – 284. Резервных коек: 1 606-818-198=590. 4 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 117 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 78 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 24, Бийск — 10, Рубцовск — 9, Бийский, Шипуновский районы — по 3 заболевших, Белокуриха, Камень-на-Оби, Павловский, Родинский, Третьяковский районы — по 2 заболевших, Алейск, Новоалтайск, Славгород, Алтайский, Егорьевский, Залесовский, Змеиногорский, Красногорский, Крутихинский, Локтевский, Первомайский, Поспелихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Смоленский, Салтонский, Хабарский, Целинный, Чарышский район — по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 17587, Алейск — 768, Алейский район — 302, Алтайский район — 185, Баевский район — 135, Белокуриха — 294, Бийск — 4138, Бийский район — 482, Благовещенский район — 648, Бурлинский район — 357, Быстроистокский район — 103, Волчихинский район — 376, Егорьевский район — 283, Ельцовский район — 41, Завьяловский район — 270, Залесовский район — 288, г. Заринск — 1374, Заринский район — 204, ЗАТО Сибирский — 82, Змеиногорский район — 557, Зональный район — 229, Калманский район — 462, Камень-на-Оби — 474, Каменский район — 273, Ключевский район — 287, Косихинский район — 222, Красногорский район — 69, Краснощековский район — 231, Крутихинский район — 233, Кулундинский район — 656, Курьинский район — 255, Кытмановский район — 163, Локтевский район — 687, Мамонтовский район — 300, Михайловский район — 575, Немецкий национальный район — 310, Новичихинский район — 290, Новоалтайск — 1402, Павловский район — 635, Панкрушихинский район — 119, Первомайский район — 883, Петропавловский район — 188, Поспелихинский район — 686, Ребрихинский район — 470, Родинский район — 353, Романовский район — 165, Рубцовск — 3586, Рубцовский район — 503, Славгород — 1186, Смоленский район — 242, Советский район — 149, Солонешенский район — 109, Солтонский район — 143, Суетский район — 34, Табунский район — 229, Тальменский район — 798, Тогульский район — 264, Топчихинский район — 399, Третьяковский район — 188, Троицкий район — 282, Тюменцевский район — 155, Угловский район — 174, Усть-Калманский район — 196, Усть-Пристанский район — 214, Хабарский район — 149, Целинный район — 217, Чарышский район — 133, Шелаболихинский район — 213, Шипуновский район — 467, Яровое – 620.

Из общего числа заболевших 486 случаев – завозные, в т.ч. 198 – из-за рубежа; 30508 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 49741 заболевших: 13007 – у больных внебольничной пневмонией, 28858 – у заболевших ОРВИ, в 7876 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1403601 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 128,95 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 3252 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3604 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 250 587 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 01.05.2021 года прививается 192 809 (+ 3 632) человек, в том числе: 72 852 человека получили первую прививку; 119 957 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24