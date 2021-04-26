Катунь24: 77 заболели, 6 умерли: статистика по COVID-19 в Алтайском крае на 25 апреля

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 77 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 45 пациентов, умерло 6 человек, от COVID-19 — 4.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 49 266 человек, в т.ч. 3379 детей. Выздоровели всего 44 160 (+45) человек. Умерло 2 927 (+ 6) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 033 (+ 4) человека; иные причины смерти – 894 (+2) человека.

По состоянию на 25 апреля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 939 человек.

Кроме этого, 254 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 199, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 88.

Минздравом края развернуто 1 606 коек, к кислороду имеют подключение 1 606, с ИВЛ – 284. Резервных коек: 1 606-939-254=413.

6 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

97 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 77 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 27, Бийск – 14, Павловский район – 8, Рубцовск, Локтевский район – по 5 заболевших, Смоленский район – 4, Волчихинский, Крутихинский районы – по 3 заболевших, Алейск – 2, Заринск, Заринский, Калманский, Курьинский, Тогульский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 17436, Алейск — 765, Алейский район — 302, Алтайский район — 182, Баевский район — 134, Белокуриха — 292, Бийск — 4080, Бийский район — 460, Благовещенский район — 645, Бурлинский район — 355, Быстроистокский район — 103, Волчихинский район — 370, Егорьевский район — 278, Ельцовский район — 40, Завьяловский район — 270, Залесовский район — 285, г. Заринск — 1372, Заринский район — 203, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 555, Зональный район — 225, Калманский район — 459, Камень-на-Оби — 461, Каменский район — 268, Ключевский район — 286, Косихинский район — 220, Красногорский район — 68, Краснощековский район — 231, Крутихинский район — 226, Кулундинский район — 653, Курьинский район — 253, Кытмановский район — 162, Локтевский район — 681, Мамонтовский район — 300, Михайловский район — 573, Немецкий национальный район — 309, Новичихинский район — 288, Новоалтайск — 1397, Павловский район — 623, Панкрушихинский район — 118, Первомайский район — 879, Петропавловский район — 188, Поспелихинский район — 677, Ребрихинский район — 465, Родинский район — 343, Романовский район — 164, Рубцовск — 3536, Рубцовский район — 496, Славгород — 1179, Смоленский район — 237, Советский район — 148, Солонешенский район — 109, Солтонский район — 141, Суетский район — 34, Табунский район — 227, Тальменский район — 796, Тогульский район — 264, Топчихинский район — 398, Третьяковский район — 180, Троицкий район — 282, Тюменцевский район — 154, Угловский район — 174, Усть-Калманский район — 196, Усть-Пристанский район — 214, Хабарский район — 146, Целинный район — 214, Чарышский район — 129, Шелаболихинский район — 212, Шипуновский район — 461, Яровое – 615.

Из общего числа заболевших 482 случая – завозные, в т.ч. 197 – из-за рубежа; 30139 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 49266 заболевших: 12912 – у больных внебольничной пневмонией, 28515 – у заболевших ОРВИ, в 7839 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1386540 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 133,75 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 2354 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 2442 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 250 587 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 25.04.2021 года прививается 173 413 (+ 1 148) человек, в том числе: 74 560 человек получили первую прививку; 98 853 человека полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24