Катунь24: 74 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае за прошедшие сутки

Выздоровело 79 пациентов, умерло 8 человек, от COVID-19 – 4.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 48 863 человека, в т.ч. 3 349 детей. Выздоровели всего 43 816 (+79) человек. Умерло 2 893 (+8) человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 003 (+4) человека; иные причины смерти – 890 (+4) человек.

По состоянию на 20 апреля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 878 человек.

Кроме этого, 339 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 182, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 82.

Минздравом края развернуто 1 606 коек, к кислороду имеют подключение 1 606, с ИВЛ – 284. Резервных коек: 1 606-878-339=389.

23 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 86 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 74 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 19, Бийск и Рубцовск – по 9 заболевших, Алейск, Камень-на-Оби, Бийский район — по 4 заболевших, Бурлинский, Ключевский районы — по 3 заболевших, Новоалтайск, Каменский, Крутихинский, Павловский, Панкрушихинский районы — по 2 заболевших, Ельцовский, Михайловский, Немецкий национальный, Солонешенский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 17 306, Алейск — 760, Алейский район — 302, Алтайский район — 180, Баевский район — 134, Белокуриха — 291, Бийск — 4017, Бийский район — 444, Благовещенский район — 643, Бурлинский район — 353, Быстроистокский район — 103, Волчихинский район — 366, Егорьевский район — 278, Ельцовский район — 40, Завьяловский район — 270, Залесовский район — 284, Заринск — 1365, Заринский район — 202, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 549, Зональный район — 223, Калманский район — 453, Камень-на-Оби — 458, Каменский район — 268, Ключевский район — 282, Косихинский район — 220, Красногорский район — 68, Краснощековский район — 231, Крутихинский район — 220, Кулундинский район — 648, Курьинский район — 249, Кытмановский район — 162, Локтевский район — 667, Мамонтовский район — 300, Михайловский район — 571, Немецкий национальный район — 306, Новичихинский район — 285, Новоалтайск — 1394, Павловский район — 615, Панкрушихинский район — 118, Первомайский район — 878, Петропавловский район — 188, Поспелихинский район — 672, Ребрихинский район — 465, Родинский район — 343, Романовский район — 164, Рубцовск — 3500, Рубцовский район — 491, г. Славгород — 1177, Смоленский район — 228, Советский район — 140, Солонешенский район — 108, Солтонский район — 140, Суетский район — 33, Табунский район — 226, Тальменский район — 795, Тогульский район — 263, Топчихинский район — 397, Третьяковский район — 177, Троицкий район — 281, Тюменцевский район — 154, Угловский район — 173, Усть-Калманский район — 193, Усть-Пристанский район — 212, Хабарский район — 143, Целинный район — 213, Чарышский район — 128, Шелаболихинский район — 212, Шипуновский район — 454, Яровое – 610.

Из общего числа заболевших 481 случай – завозной, в т.ч. 197 – из-за рубежа; 29 842 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 48 863 заболевших: 12 866 – у больных внебольничной пневмонией, 28 177 – у заболевших ОРВИ, в 7820 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 370 284 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 143,92 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 2981 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3182 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 250 587 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 20.04.2021 года прививается 154 476 (+3 069) человек, в том числе: 71 160 человек получили первую прививку; 83 316 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24