Катунь24: 77 новых лифтов установили в Алтайском крае

В 27 домах региона заменили 77 лифтов.

Фото: Минстрой Алтайского края

Из них в Барнауле установили 65 в 21 многоквартирном доме, в Заринске — шесть лифтов в трёх многоэтажках, в ЗАТО Сибирский — три лифта в одном многоквартирном доме, в Рубцовске — два лифта в одной многоэтажке, и ещё один лифт в Новоалтайске, сообщили в Минстрое Алтайского края.

Стоимость выполненных работ составила около 150 миллионов рублей.

На объектах не только установили новые кабины, но и произвели полную замену оборудования: подъёмных механизмов с редукторами, пунктов управления работой лифтов. На этажах установили световые табло для отслеживания местоположения и направления движения лифтов, звуковые датчики, сигнализирующие о прибытии лифта. На панелях информация продублирована шрифтом Брайля для удобства пассажиров с нарушением зрения. В машинном помещении выполнили ремонт, установили противопожарные двери и люки, светодиодное освещение.

Собственники домов отмечают красивый дизайн лифтовых кабин, повышенную плавность хода, бесшумность открывания и закрывания дверей.

Катунь24