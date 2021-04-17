Катунь24: +76: новые случаи заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 76 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 68 пациентов, умерло 6 человек, от COVID-19 – 6.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 48 535 человек, в т.ч. 3 329 детей. Выздоровели всего 43 510 (+68) человек. Умерло 2 860 (+6) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 974 (+6) человека; иные причины смерти – 886 (+0) человек.

По состоянию на 16 апреля находится на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 921 человек.

Кроме этого, 319 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 206, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 82.

Минздравом края развернуто 1 696 коек, к кислороду имеют подключение 1 398, с ИВЛ – 284. Резервных коек: 1 696-921-319=456.

16 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

139 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 76 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 24, Бийск – 9, Рубцовск – 8, Бийский район – 6, Петропавловский район – 4, Заринск, Камень-на-Оби, Быстроистокский, Залесовский, Калманский районы – по 2 заболевших, Алейск, Новоалтайск, Алтайский, Благовещенский, Крутихинский, Павловский, Панкрушихинский, Смоленский, Суетский, Табунский, Тальменский, Троицкий, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Целинный районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 17 221, Алейск — 755, Алейский район — 301, Алтайский район — 177, Баевский район — 134, Белокуриха — 287, г. Бийск — 3986, Бийский район — 428, Благовещенский район — 635, Бурлинский район — 346, Быстроистокский район — 103, Волчихинский район — 362, Егорьевский район — 274, Ельцовский район — 39, Завьяловский район — 269, Залесовский район — 284, г. Заринск — 1357, Заринский район — 199, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 549, Зональный район — 221, Калманский район — 450, Камень-на-Оби — 451, Каменский район — 266, Ключевский район — 278, Косихинский район — 220, Красногорский район — 68, Краснощековский район — 229, Крутихинский район — 218, Кулундинский район — 646, Курьинский район — 249, Кытмановский район — 160, Локтевский район — 667, Мамонтовский район — 300, Михайловский район — 565, Немецкий национальный район — 302, Новичихинский район — 284, Новоалтайск — 1384, Павловский район — 612, Панкрушихинский район — 116, Первомайский район — 877, Петропавловский район — 183, Поспелихинский район — 665, Ребрихинский район — 464, Родинский район — 340, Романовский район — 164, Рубцовск — 3452, Рубцовский район — 490, Славгород — 1175, Смоленский район — 227, Советский район — 140, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 140, Суетский район — 32, Табунский район — 225, Тальменский район — 793, Тогульский район — 263, Топчихинский район — 392, Третьяковский район — 177, Троицкий район — 280, Тюменцевский район — 153, Угловский район — 173, Усть-Калманский район — 191, Усть-Пристанский район — 212, Хабарский район — 138, Целинный район — 213, Чарышский район — 126, Шелаболихинский район — 211, Шипуновский район — 453, Яровое – 608.

Из общего числа заболевших 481 случай – завозной, в т.ч. 197 – из-за рубежа; 29 595 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 48 535 заболевших: 12 803 – у больных внебольничной пневмонией, 27 931 – у заболевших ОРВИ, в 7801 случае – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 359 661 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 140,79 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 3602 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3904 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 185 187 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2, для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На утро 16.04.2021 года прививается 143 845 (+ 5 072) человек, в том числе: 63 972 (+ 3 844) человека получили первую прививку; 79 873 (+1 228) человека полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24