Катунь24: «Заботливо ухаживал»: барнаулец, вырастивший дома 1650 кустов конопли, получил условный срок

Катунь24: «Заботливо ухаживал»: барнаулец, вырастивший дома 1650 кустов конопли, получил условный срок16.04.2021
Свою вину мужчина признал.
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Барнаулец следил за растениями на своем приусадебном участке. В судебном заседании установили, что конопля выросла на участке сама. Как отмечают в региональной прокуратуре, за кустами он «заботливо ухаживал, пропалывая от сорняков, поливая и рыхля почву». Чтобы верхушки конопли не были видны из-за забора, поверх них он натянул сетку. В результате барнаульцу удалось вырастить не менее 1650 кустов. Коноплю он использовал для собственных нужд.
В суде мужчина вину признал полностью, в содеянном раскаялся.
Барнаульца приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.