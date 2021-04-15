Катунь24: «Книжный шкаф»: детективная трилогия Еремея Парнова

«Ларец Марии Медичи», «Третий глаз Шивы», «Александрийская гемма». Кто в советские годы не читал эту детективную трилогию Еремея Парнова, и не мечтал иметь его книги в своей библиотеке. О самых популярных романах ушедшей советской эпохи — в очередном выпуске «Книжного шкафа».

Embedded video for «Книжный шкаф»: детективная трилогия Еремея Парнова

Крестоносцы берут осадой крепость Монсегюр, в которой погибают альбигойцы – приверженцы еретического вероучения. Несколько избранных успевают вывезти из крепости обоз с сокровищами. Им доверена тайна – в ларце Марии Медичи спрятана карта, с указанием места, где зарыты бесценные богатства… Еремей Парнов – один из немногих советских писателей, в атеистической стране глубоко интересовавшийся мистикой и эзотэрикой, и умело использовавший эти знания в своих произведениях.

Начало 1970-х годов, Ленинград. Исчезает приехавший в город из Франции антиквар Венсан Савиньи. Одновременно у пожилой дамы Веры Чарской крадут ларец. Расследуя загадочное исчезновение антиквара Савиньи, следствие приходит к версии убийства. В остросюжетных произведениях Еремея Парнова главный герой, работник уголовного розыска Люсин, при участии своего друга, историка и писателя Березовского, расследует загадочные преступления, в которых загадки истории таинственно переплетаются с современностью.

При выяснении всех обстоятельств оказывается, что Савиньи на самом деле — сын белоэмигрантов Всеволод Юрьевич Свиньин (в их доме до революции и хранился заветный ларец). В годы Второй мировой войны он перешёл на сторону нацистов с целью завладеть тайной альбигойцев. После войны, чтобы получить карту спрятанных сокровищ, он приезжает в Ленинград. Но не он один охотится за заветным ларцом… Повествование достаточно увлекательное, а на идеологические штампы можно не обращать внимания. В 1980-м году по роману был снят художественный фильм. Главные роли в нём исполнили замечательные актеры Клара Лучко, Валерий Рыжаков, Эммануил Виторган, Анатолий Егоров и другие.

Если у вас дома есть книги, которые вам больше не нужны, то привозите их к нам на Пролетарскую, 250, или позвоните по телефону 65-22-25, и мы приедем за ними сами. Вместе мы продлим им жизнь, а о самых интересных расскажем в следующих выпусках программы.

Катунь24