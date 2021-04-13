Катунь24: +81: оперштаб сообщил о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрирован 81 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 61 пациент, умерло 11 человек, от COVID-19 – 11.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 48 205 человек, в т.ч. 3 317 детей. Выздоровели всего 43 203 (+61) человека. Умерло 2 826 (+11) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 940 (+11) человек; иные причины смерти – 886 (+0) человек.

По состоянию на 12 апреля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 925 человек.

Кроме этого, 319 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 212, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 84.

Минздравом края развернуто 1 696 коек, к кислороду имеют подключение 1 398, с ИВЛ – 284. Резервных коек: 1 696-925-319=452.

12 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

105 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрирован 81 новый случай заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 24, Рубцовск – 13, Бийск – 10, Поспелихинский район – 7, Михайловский район – 4, Калманский, Павловский районы – по 3 заболевших, Бийский, Кулундинский, Солтонский, Табунский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Алейск, Камень-на-Оби, Славгород, Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский, Крутихинский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 17 127, Алейск — 748, Алейский район — 299, Алтайский район — 176, Баевский район — 134, Белокуриха — 286, Бийск — 3938, Бийский район — 412, Благовещенский район — 628, Бурлинский район — 345, Быстроистокский район — 100, Волчихинский район — 362, Егорьевский район — 271, Ельцовский район — 39, Завьяловский район — 268, Залесовский район — 282, Заринск — 1353, Заринский район — 199, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 549, Зональный район — 218, Калманский район — 448, Камень-на-Оби — 443, Каменский район — 266, Ключевский район — 278, Косихинский район — 218, Красногорский район — 68, Краснощековский район — 228, Крутихинский район — 217, Кулундинский район — 642, Курьинский район — 249, Кытмановский район — 159, Локтевский район — 667, Мамонтовский район — 299, Михайловский район — 564, Немецкий национальный район — 301, Новичихинский район — 283, Новоалтайск — 1376, Павловский район — 602, Панкрушихинский район — 115, Первомайский район — 874, Петропавловский район — 171, Поспелихинский район — 659, Ребрихинский район — 461, Родинский район — 340, Романовский район — 163, Рубцовск — 3415, Рубцовский район — 487, Славгород — 1172, Смоленский район — 223, Советский район — 138, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 139, Суетский район — 31, Табунский район — 224, Тальменский район — 792, Тогульский район — 262, Топчихинский район — 390, Третьяковский район — 177, Троицкий район — 279, Тюменцевский район — 152, Угловский район — 173, Усть-Калманский район — 189, Усть-Пристанский район — 211, Хабарский район — 135, Целинный район — 212, Чарышский район — 126, Шелаболихинский район — 211, Шипуновский район — 451, Яровое – 605.

Из общего числа заболевших 478 случаев – завозные, в т.ч. 197 – из-за рубежа; 29 332 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 48 205 заболевших: 12 733 – у больных внебольничной пневмонией, 27 685 – у заболевших ОРВИ, в 7787 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 345 498 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 140,52 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 1030 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 1065 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 151 257 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2, для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На утро 12.04.2021 года прививается 126 425 (+ 480) человек, в том числе: 51 542 (+465) человека получили первую прививку; 74 883 (+15) человека полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24