Катунь24: «Здания могут рухнуть»: в Барнауле за кардиоцентром может появиться еще одна многоэтажка, но местные жители против

Здания могут рухнуть, этого опасаются жители двух многоэтажных домов по адресу: Гущина, 150/3 и 150/4. Их возмутило строительство новой высотки прямо у них во дворе. Перспектива заглядывать в окна соседям собственников не обрадовала. Однако закон на стороне застройщика. Как не оказаться в подобной ситуации, смотрите в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for «Здания могут рухнуть»: в Барнауле за кардиоцентром может появиться еще одна многоэтажка, но местные жители против

Претензии жильцов понятны: если дом возведут, расстояние между зданиями будет максимум 15 метров. Когда покупали квартиры, вспоминают жители, застройщик обещал иную инфраструктуру. Дома построили всего несколько лет назад. Однако по стенам домов уже идут трещины и кровля протекает. Строительство новой высотки, по мнению жителей домов, может только усугубить ситуацию.

Журналистам телеканала «Катунь 24» жители показали трещину, которая идет прямо по фасаду дома. Рассказывают, недавно ее заделали железным щитом. Эксперты успокаивают, это всего лишь деформационный шов.

Однако в другом опасения жителей могут подтвердиться: они действительно могут остаться без солнечного света.

Мы изучили публичную кадастровую карту. Между домами действительно выделена территория для строительства высотного дома. Работать на этой территории планирует «Регионстрой». Компания уже получила разрешение на строительство девятиэтажного дома. Проект прошел экспертизу. Так что людям все-таки придется жить в эпицентре стройки. Чтобы не попасть в такую ситуацию, следует внимательно изучить проект застройки территории, которая находится вокруг вашего дома.

Если возникают вопросы по поводу законности стройки во дворе вашего дома, следует обратиться в надзорные органы. Что касается дома на ул. Гущина, жители составили обращение к мэру города Вячеславу Франку. Под ним уже подписалось больше 400 человек. А дальше они намерены обратиться в прокуратуру.

Катунь24