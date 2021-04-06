Катунь24: «Оттепель»: в Барнауле прошла встреча молодых поэтов

В Барнауле есть немало молодых поэтов. Они делятся своим творчеством не только в социальных сетях, но и устраивают живые выступления. На одном из них побывала наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for «Оттепель»: в Барнауле прошла встреча молодых поэтов

Бушующие чувства сложно бывает выразить словами. Тогда молодые люди облекают их в поэтическую форму и выходят на сцену. Так в 2017 году прошла первая встреча «Оттепели», которая переросла в полноценный творческий проект.

«Мероприятия начали проводиться, потому что мне хотелось познакомиться с творческими ребятами Барнаула, попасть в эту атмосферу. Встречи проходят один раз в месяц. Правда, в пандемию видеться лично не получалось. За это время у авторов накопилось много произведений, которыми хочется поделиться», — рассказывает Софья Князева, организатор творческого проекта «Оттепель».

Организаторы объявляют о новой встрече в социальных сетях за несколько недель. Тогда авторы отправляют им заявки и после отбора попадают в списки выступающих.

Проект существует четвёртый год. За это время многие авторы выросли вместе с ним. От первого робкого выступления на публике они перешли к публикациям в известных поэтических журналах и к собственным сборникам стихов.

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