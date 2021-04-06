Катунь24: «Счастье – работать рядом с такими людьми»: терапевт из Барнаула получил звание заслуженного врача России

Почётные звания присвоили трём алтайским врачам. Среди них Александр Когтев, заведующий терапевтическим отделением Горбольницы № 8. Каким должен быть настоящий терапевт, по мнению теперь уже заслуженного врача России? Об этом нашей съемочной группе рассказал сам Александр Когтев.

Фото: Катунь 24 Embedded video for «Счастье – работать рядом с такими людьми»: терапевт из Барнаула получил звание заслуженного врача России

Сразу три алтайских врача по указу президента России Владимира Путина удостоены почетных званий «Заслуженный врач России» и «Заслуженный работник здравоохранения». Это Елена Строганова, начмед роддома № 2, Николай Карпов из барнаульской поликлиники № 3 и Александр Когтев, заведующий терапевтическим отделением Горбольницы № 8.

О своей награде Александр Когтев узнал, будучи на боевом посту.

«Это произошло рано утром. Я пришел с обхода, и главный врач вместе с начмедом поздравили меня в ординаторской», — рассказывает Александр Когтев.

За год через терапевтическое отделение Городской больницы № 8 проходит более 3000 пациентов, 2000 из которых стационарные. Многие из них доктора Когтева считают почти родным человеком.

Награды городского и регионального уровня Александр Когтев получал регулярно, но никогда не воспринимал их как повод расслабиться.

Воспитание достойной смены, передача опыта – ещё одна важная задача, которую ставит перед собой Александр Когтев. Из-под его крыла вышло немало достойных работников системы здравоохранения. Один из них Евгений Вечканов теперь точно знает, каким должен быть врач-терапевт.

С таким подходом заслуженный врач России Александр Когтев сможет воспитать ещё не одно поколение врачей, готовых спасать и оберегать наше здоровье.

Катунь24