Катунь24: «Нет состава преступления»: против бийчанина, выбросившего в окно щенка, не стали возбуждать уголовного дела

Волонтер обратилась в Бийскую прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Однако полицейские отказали ей в обращении, мотивируя решение отсутствием состава преступления.

Фото: instagram.com/sytyi_kotik_biysk

Напомним, историей выброшенного из окна трёмесячного щенка поделилась 22 марта волонтёр объединения «Сытый Котик» на страничке в Instagram. Также она рассказала, что лично общалась с человеком, совершившим это. Мужчина рассказал на камеру, что выкинул из окна трёхмесячного щенка, поскольку тот «не захотел подчиниться».

Вчера, 4 апреля 2021 года, девушка опубликовала фотографии ответа прокуратуры, пришедшего ей 30 марта. В ОП «Приобское» в возбуждении уголовного дела ей отказали. Девушка собирается подготовить петицию, чтобы добиться наказания за издевательство над собакой.

Сейчас спасённый щенок живёт у волонтера и, по её словам, боится людей. В ветеринарной клинике у него диагностировали перелом бедренной кости, трещину в коленном суставе и ушиб грудной клетки.

Катунь24