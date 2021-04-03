Катунь24: «Автонавикс» и Wialon запустили специальную программу для агробизнеса Алтайского края

Российские лидеры телематических услуг «Автонавикс» и Wialon в преддверии начала аграрного сезона в Алтайском крае провели презентацию нового инновационного программного обеспечения Hecterra.

Это простое, но эффективное приложение, позволяющее отслеживать полевые работы на основе данных ГЛОНАСС. Продукт снабжает работников и руководителей сельхозпредприятий прозрачными данными о полях, посевах и их обработке. Владея конкретной информацией, кто, когда и каким образом обрабатывал посевы, можно эффективно совершенствовать процессы агробизнеса.

В 2020 году благодаря пилотному проекту Hecterra несколько сельхозпредприятий Алтайского края смогли сократить от 20 до 30 % средств, выделяемых на ГСМ, и автоматизировать процесс работы.

КАК HECTERRA МЕНЯЕТ БИЗНЕС?

Достоверность данных

Hecterra считает площадь обработки полей (в том числе и полей сложных форм с некультивируемыми зонами внутри). Также выявляет пропуски и перекрытия, что позволяет отслеживать качество работ и улучшать результаты предприятия.

Контроль спецтехники

Полный контроль за расходом топлива. Получайте достоверные данные о качестве и объеме полевых работ, а также об активности сельхозтехники и механизаторов. Ежедневно отслеживайте, какой сотрудник и каким образом выполнял работу.

Автоматизация учета

Приложение рассчитывает площади обработки полей, пропуски и перекрытия, затраты топлива, пробег, скорость и другие параметры, тем самым экономит время диспетчеров и руководителей. Получайте ежедневную подробную информацию о проведенных работах и используйте её в бухгалтерии и отчетности.

А главное, для клиентов ГК «Автонавикс» данный продукт предоставляется бесплатно.

Подробная информация о подключении программного обеспечения Hecterra доступна на сайте ГК «Автонавикс» и по телефону Алтайского филиала +7 (3852) 50-60-13 (Барнаул).

Катунь24