Катунь24: «Темнотища, грязища, из подвалов вонища»: гражданская инициатива помогла ускорить срок капремонта жилого дома в Барнауле

Жители одного из многоквартирных домов Барнаула смогли ускорить срок капитального ремонта крыши. Как им это удалось – в нашем сюжете.

Фото: «Катунь 24» Embedded video for «Темнотища, грязища, из подвалов вонища»: гражданская инициатива помогла ускорить срок капремонта жилого дома в Барнауле

Обшарпанные стены, грязь и разруха. Таким семь лет назад увидела многоквартирный дом жительница Барнаула Галина Фролова. Ей стало обидно за здание 1963 года, в котором ремонт не делали со времен постройки.

Галина взяла ситуацию в свои руки: активно сотрудничала с управляющей компанией, проводила собрания с собственниками. Благодаря общим усилиям, за последние несколько лет удалось обновить все коммуникации.

Затем собственники подняли взносы за капитальный ремонт, чтобы им быстрее отремонтировали крышу. Она была плоская и постоянно протекала. Теперь – совсем другое дело. Опыт жильцов показывает – срок капитального ремонта можно изменить.

Всего в плане капитального ремонта на этот год – 236 многоквартирных домов. Всего в региональную программу, которая рассчитана до 2043 года, включено больше 8 тысяч зданий. За обновление 7 тысяч из них отвечает Фонд капремонта, остальные отремонтируют по спецсчетам.

Катунь24