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Алтайский край

Катунь24: 65 дворов Барнаула благоустроят в рамках нацпроекта «Городская среда»

Мар 21, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

65 дворов Барнаула благоустроят в рамках нацпроекта «Городская среда»20 марта 2021, 17:06

Общая стоимость работ составит 148,6 млн рублей. Работой по благоустройству займется ООО ПСК «Индустрия».

Фото: pixabay.com

В рамках проекта планируется облагораживание 8 дворовых территорий Центрального района, 16 – Октябрьского, 9 – Железнодорожного, 23 – Ленинского и 9 – Индустриального района. Всего в этих дворах будут организованы 30 парковок, установлены 4 контейнерные площадки, проведены 2 системы водоотведения. Также в 8 дворах будут смонтированы ограждения, а в 36 появятся спортивные тренажеры и детские площадки.

За 2017-2020 годы реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Барнауле были благоустроены 335 дворов, сообщает официальный сайт города Барнаула.

Катунь24

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