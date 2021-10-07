Катунь24: 6 октября: чего ни в коем случае нельзя делать и чего не стоит вспоминать в день Ираиды

6 октября чтут память Иоанна Крестителя – того, кто предсказал появление Мессии на свет, а позже крестил его в водах Иордана. Согласно Священному Писанию, в этот день произошло зачатие Иоанна Предтечи. Вместе с ним верующие чтут и святую мученицу Ираиду.

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С этого же дня народ начинал топить печи и продолжал подготавливаться к зиме. 6 октября, согласно поверью, нельзя было веселиться, устраивать гулянья и употреблять спиртное, а также жаловаться и вспоминать беды и ошибки. Считалось, что так проблем в жизни будет больше.

Также в этот день не следовало браться за домашнюю работу. Утром нужно было пойти в церковь, а затем в гости к друзьям.

Не разрешалось хвалить красоту, успех и здоровье. Сначала необходимо было постучать по дереву и плюнуть через левое плечо, иначе в жизни человека начнутся неприятности.

Наши предки верили, что нельзя тратить в этот день впустую деньги, поскольку восполнить их получится нескоро.

Катунь24