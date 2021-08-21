ГОРНЯК22 21.08.2021
Алтайский край

Катунь24: 64 кг насвая пытались ввезти в Алтайский край

Горняк22
12 часов Ago

Табачную продукцию намеревались ввезти граждане Таджикистана.

Фото: Алтайская таможня

С начала 2021 года алтайские таможенники в барнаульском аэропорту выявили 72 факта незаконного ввоза табачной смеси, более известной как насвай. Продукт подлежит аресту и дальнейшему уничтожению.

Как пояснили в Алтайской таможне, для личного пользования гражданам разрешается ввезти на территорию ЕАЭС без декларирования 200 сигарет или 50 сигар, или 250 г табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 г одним лицом, достигшим возраста 18 лет.

По 53 случаям незаконного ввоза насвая возбуждены дела об административных правонарушениях.

Катунь24

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