Катунь24: 62 молочных предприятия Алтайского края приступили к маркировке продукции

Ко второму этапу процесса полностью готовы уже 11 из них, остальные – на 70 %.

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Напомним, с 1 июня 2021 года маркировка становится обязательной для категорий «мороженое» и «сыры», с 1 сентября – для молочных продуктов сроком годности более 40 дней, с 1 декабря — для продуктов сроком годности менее 40 дней. В специальном коде будет зашифрована вся информация о товаре: где, когда и кем он произведен, состав и срок годности. Это поможет отслеживать путь продукции от завода до покупателя.

В управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям уточнили, что в системе «Честный знак» зарегистрированы 62 молокоперерабатывающих предприятия. Они сами выбирают удобный для них способ размещения кода. Готовность компаний региона к маркировке продукции отметили 16 августа 2021 года на совещании министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.

«Под первый этап обязательной маркировки продукции попали 52 предприятия Алтайского края. Все зарегистрированы в системе «Честный знак», работают в штатном режиме. Одиннадцать молокоперерабатывающих предприятий региона полностью готовы ко второму этапу маркировки, остальные – на 70 %. 25 предприятий выбрали этикирование как способ маркировки, семь предприятий планируют наносить маркировку прямым способом на линии, два предприятия выбрали сепаратский способ, еще два предприятия собираются заниматься собственным производством упаковки», – рассказал заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

Лидерами среди молокоперерабатывающих предприятий региона по выпуску маркированной продукции стали ООО «Алтайхолод», ООО «Кипринский молочный завод» (ТМ «Киприно»), ИП Емелин В. П. (ТМ «Плавыч»), ИП Яковенко А. В. (ТМ «Мамонтовский молочный завод»), ООО «ХОЛОД» (ТМ «Белый замок»).

Катунь24