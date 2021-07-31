Катунь24: 67-летняя жительница Алейска установила мировой рекорд по жиму штанги лёжа

Валентине Бородиной 67 лет. Спортом, а именно, легкой атлетикой, женщина занимается с самого детства. А вот уже в университете увлеклась одной из дисциплин этого спорта – толканием ядра. Норматив на звание мастера спорта женщина выполнила еще в 1975 году — на первенстве Сибири и Дальнего Востока толкнула ядро больше чем на 14 метров.

Фото: Катунь 24 Embedded video for 67-летняя жительница Алейска установила мировой рекорд по жиму штанги лёжа

Профессию Валентина выбрала по душе: стала тренером по легкой атлетике. А после того как вышла на пенсию появилось больше времени на любимые занятия. Правда уже не легкой атлетикой, а пауэрлифтингом.

Таким, казалось бы, не женским спортом Валентина занимается уже больше трех лет. В апреле этого года выполнила норматив мастера спорта и установила мировой рекорд по жиму лёжа в своей возрастной и весовой категории: подняла штангу весом в 60 килограммов.

Для поддержания спортивной формы Валентина следит за питанием. В её ежедневных тренировках: становая тяга, подъем на бицепс, отжимания, бицепс блок и другие. Спортсменка обращает внимание: тренироваться надо систематически и чередовать силовые упражнения с кардионагрузками.

Валентина не собирается останавливаться на достигнутом. В планах на ближайшие полтора года — выполнить норматив мастера спорта международного класса: выжать около 75 килограммов, а также освоить новое упражнение и выполнить норматив на кандидата в мастера спорта по жиму штанги стоя.

Катунь24