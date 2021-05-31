Катунь24: 60 заболели, 7 умерли: статистика по COVID-19 в Алтайском крае на 30 мая

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 60 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 41 пациент, умерло 7 человек, от COVID-19 — 7.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 51581 человек, в т.ч. 3 490 детей. Выздоровело всего 46 498 (+ 41) человек. Умерло 3 223 (+ 7) человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 293 (+ 7) человек; иные причины смерти – 930 (+0) человек.

По состоянию на 30 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 496 человек.

Кроме этого, 136 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 149, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 56.

Минздравом края развернуто 942 койки, к кислороду имеют подключение 917, с ИВЛ – 152. Резервных коек: 942-496-136=310.

2 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

125 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрирован 60 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 29, Бийск – 7, Бийский район – 4, Рубцовск, Павловский район – по 3 заболевших, Новоалтайск, Алейский, Зональный районы – по 2 заболевших, Егорьевский, Ключевской, Мамонтовский, Романовский, Советский, Солтонский, Троицкий, Целинный районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 18238, Алейск — 775, Алейский район — 305, Алтайский район — 196, Баевский район — 137, Белокуриха — 301, Бийск — 4383, Бийский район — 534, Благовещенский район — 670, Бурлинский район — 359, Быстроистокский район — 106, Волчихинский район — 392, Егорьевский район — 302, Ельцовский район — 43, Завьяловский район — 278, Залесовский район — 292, Заринск — 1403, Заринский район — 215, ЗАТО Сибирский — 92, Змеиногорский район — 560, Зональный район — 249, Калманский район — 475, Камень-на-Оби — 532, Каменский район — 280, Ключевский район — 307, Косихинский район — 223, Красногорский район — 72, Краснощековский район — 232, Крутихинский район — 240, Кулундинский район — 669, Курьинский район — 257, Кытмановский район — 166, Локтевский район — 716, Мамонтовский район — 306, Михайловский район — 579, Немецкий национальный район — 316, Новичихинский район — 295, Новоалтайск — 1438, Павловский район — 677, Панкрушихинский район — 119, Первомайский район — 905, Петропавловский район — 203, Поспелихинский район — 716, Ребрихинский район — 485, Родинский район — 384, Романовский район — 167, Рубцовск — 3692, Рубцовский район — 532, Славгород — 1211, Смоленский район — 260, Советский район — 155, Солонешенский район — 111, Солтонский район — 147, Суетский район — 47, Табунский район — 245, Тальменский район — 799, Тогульский район — 266, Топчихинский район — 412, Третьяковский район — 196, Троицкий район — 286, Тюменцевский район — 158, Угловский район — 176, Усть-Калманский район — 199, Усть-Пристанский район — 217, Хабарский район — 154, Целинный район — 228, Чарышский район — 139, Шелаболихинский район — 218, Шипуновский район — 487, Яровое – 657.

Из общего числа заболевших 524 случая – завозные, в т.ч. 213 – из-за рубежа; 31730 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 51581 заболевших: 13440 – у больных внебольничной пневмонией, 30182 – у заболевших ОРВИ, в 7959 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1475674 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 122,78 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 2545 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 2624 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 302 877 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 30.05.2021 года прививается 248 084 (+ 1 096) человека, в том числе: 49 492 человека получили первую прививку; 198 592 человека полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24