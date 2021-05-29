Катунь24: 61 новый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае за сутки

Умерло 8 человек, от COVID-19 – 8.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 51 404 человека, в т.ч. 3 481 ребенок. Выздоровело всего 46 364 (+ 66) человека. Умерло 3 196 (+ 8) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 266 (+ 8) человек; иные причины смерти – 930 (+0) человек.

По состоянию на 27 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 483 человека. Кроме этого, 151 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 146, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 55. Минздравом края развернуто 942 койки, к кислороду имеют подключение 917, с ИВЛ – 152. 4 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 128 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрирован 61 новый случай заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 24, Заринск – 7, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Рубцовск, Первомайский район – по 4 заболевших, Поспелихинский район – 3, Павловский, Ребрихинский районы – по 2 заболевших, Бийский, Залесовский, Ключевский, Локтевский, Мамонтовский, Рубцовский, Тальменский районы — по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 18 151, г. Алейск — 775, Алейский район — 303, Алтайский район — 195, Баевский район — 137, Белокуриха — 301, г. Бийск — 4372, Бийский район — 528, Благовещенский район — 669, Бурлинский район — 359, Быстроистокский район — 106, Волчихинский район — 390, Егорьевский район — 301, Ельцовский район — 43, Завьяловский район — 278, Залесовский район — 292, г. Заринск — 1403, Заринский район — 215, ЗАТО Сибирский — 92, Змеиногорский район — 560, Зональный район — 246, Калманский район — 473, Камень-на-Оби — 529, Каменский район — 279, Ключевский район — 306, Косихинский район — 223, Красногорский район — 71, Краснощековский район — 232, Крутихинский район — 238, Кулундинский район — 667, Курьинский район — 257, Кытмановский район — 166, Локтевский район — 711, Мамонтовский район — 303, Михайловский район — 579, Немецкий национальный район — 316, Новичихинский район — 295, Новоалтайск — 1435, Павловский район — 666, Панкрушихинский район — 119, Первомайский район — 905, Петропавловский район — 203, Поспелихинский район — 715, Ребрихинский район — 485, Родинский район — 383, Романовский район — 166, Рубцовск — 3685, Рубцовский район — 531, Славгород — 1209, Смоленский район — 260, Советский район — 153, Солонешенский район — 111, Солтонский район — 146, Суетский район — 44, Табунский район — 245, Тальменский район — 799, Тогульский район — 266, Топчихинский район — 411, Третьяковский район — 196, Троицкий район — 285, Тюменцевский район — 157, Угловский район — 176, Усть-Калманский район — 199, Усть-Пристанский район — 216, Хабарский район — 154, Целинный район — 227, Чарышский район — 136, Шелаболихинский район — 218, Шипуновский район — 485, Яровое – 657.

Из общего числа заболевших 519 случаев – завозные, в т.ч. 213 – из-за рубежа; 31 621 случай – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 51 404 заболевших: 13 380 – у больных внебольничной пневмонией, 30 079 – у заболевших ОРВИ, в 7945 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 466 603 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 118,93 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 3351 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3518 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 300 447 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 27.05.2021 года прививается 241 275 (+ 2 678) человек, в том числе: 47 550 человек получили первую прививку; 193 725 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24