Катунь24: 60 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае за сутки

Умерло 10 человек, от COVID-19 – 10.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 51 343 человека, в т.ч. 3 479 детей. Выздоровело всего 46 298 (+ 86) человек. Умерло 3 188 (+ 10) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 258 (+ 10) человек; иные причины смерти – 930 (+0) человек.

По состоянию на 26 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 499 человек. Кроме этого, 151 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 146, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 53. Минздравом края развернуто 942 койки, к кислороду имеют подключение 917, с ИВЛ – 152. 4 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 103 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 60 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 26, Суетский район – 5, Яровое – 4, Заринск, Камень-на-Оби, Алтайский район – по 3 заболевших, Петропавловский, Смоленский районы – по 2 заболевших, Бийск, Благовещенский, Быстроистокский, Егорьевский, Ельцовский, Заринский, Зональный, Кулундинский, Павловский, Первомайский, Солонешенский, Целинный районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 18 127, Алейск — 775, Алейский район — 303, Алтайский район — 195, Баевский район — 137, Белокуриха — 301, Бийск — 4372, Бийский район — 527, Благовещенский район — 669, Бурлинский район — 359, Быстроистокский район — 106, Волчихинский район — 390, Егорьевский район — 301, Ельцовский район — 43, Завьяловский район — 278, Залесовский район — 291, Заринск — 1396, Заринский район — 215, ЗАТО Сибирский — 92, Змеиногорский район — 560, Зональный район — 246, Калманский район — 473, Камень-на-Оби — 525, Каменский район — 279, Ключевский район — 305, Косихинский район — 223, Красногорский район — 71, Краснощековский район — 232, Крутихинский район — 238, Кулундинский район — 667, Курьинский район — 257, Кытмановский район — 166, Локтевский район — 710, Мамонтовский район — 302, Михайловский район — 579, Немецкий национальный район — 316, Новичихинский район — 295, Новоалтайск — 1431, Павловский район — 664, Панкрушихинский район — 119, Первомайский район — 901, Петропавловский район — 203, Поспелихинский район — 712, Ребрихинский район — 483, Родинский район — 383, Романовский район — 166, Рубцовск — 3681, Рубцовский район — 530, Славгород — 1209, Смоленский район — 260, Советский район — 153, Солонешенский район — 111, Солтонский район — 146, Суетский район — 44, Табунский район — 245, Тальменский район — 798, Тогульский район — 266, Топчихинский район — 411, Третьяковский район — 196, Троицкий район — 285, Тюменцевский район — 157, Угловский район — 176, Усть-Калманский район — 199, Усть-Пристанский район — 216, Хабарский район — 154, Целинный район — 227, Чарышский район — 136, Шелаболихинский район — 218, Шипуновский район — 485, Яровое – 657.

Из общего числа заболевших 516 случаев – завозные, в т.ч. 212 – из-за рубежа; 31 584 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 51 343 заболевших: 13 358 – у больных внебольничной пневмонией, 30 044 – у заболевших ОРВИ, в 7941 случае – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 463 252 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 121,25 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 3118 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3212 за минувшие сутки.

В Алтайский край для медицинских организаций поступило 298 107 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 26.05.2021 года прививается 238 597 (+ 3 174) человек, в том числе: 46 822 человека получили первую прививку; 191 775 человек полностью привиты.

Катунь24