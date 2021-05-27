Катунь24: 62 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае за сутки

Умерло 8 человек, от COVID-19 – 7.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 51 283 человека, в т.ч. 3 479 детей. Выздоровело всего 46 212 (+ 73) человек. Умерло 3 178 (+ 8) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 248 (+ 7) человек; иные причины смерти – 930 (+1) человек.

По состоянию на 25 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 539 человек.

Кроме этого, 155 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 148, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 63.

Минздравом края развернуто 942 койки, к кислороду имеют подключение 917, с ИВЛ – 152. Резервных коек: 942-539-155=248.

4 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

96 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 62 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 25, Яровое – 13, Бийск – 8, Новоалтайск, Зональный, Первомайский, Топчихинский районы – по 2 заболевших, Рубцовск, Бийский, Благовещенский, Кулундинский, Кытмановский, Петропавловский, Поспелихинский, Суетский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 18 101, Алейск — 775, Алейский район — 303, Алтайский район — 192, Баевский район — 137, Белокуриха — 301, Бийск — 4371, Бийский район — 527, Благовещенский район — 668, Бурлинский район — 359, Быстроистокский район — 105, Волчихинский район — 390, Егорьевский район — 300, Ельцовский район — 42, Завьяловский район — 278, Залесовский район — 291, г. Заринск — 1393, Заринский район — 214, ЗАТО Сибирский — 92, Змеиногорский район — 560, Зональный район — 245, Калманский район — 473, Камень-на-Оби — 522, Каменский район — 279, Ключевский район — 305, Косихинский район — 223, Красногорский район — 71, Краснощековский район — 232, Крутихинский район — 238, Кулундинский район — 666, Курьинский район — 257, Кытмановский район — 166, Локтевский район — 710, Мамонтовский район — 302, Михайловский район — 579, Немецкий национальный район — 316, Новичихинский район — 295, Новоалтайск — 1431, Павловский район — 663, Панкрушихинский район — 119, Первомайский район — 900, Петропавловский район — 201, Поспелихинский район — 712, Ребрихинский район — 483, Родинский район — 383, Романовский район — 166, Рубцовск — 3681, Рубцовский район — 530, г. Славгород — 1209, Смоленский район — 258, Советский район — 153, Солонешенский район — 110, Солтонский район — 146, Суетский район — 39, Табунский район — 245, Тальменский район — 798, Тогульский район — 266, Топчихинский район — 411, Третьяковский район — 196, Троицкий район — 285, Тюменцевский район — 157, Угловский район — 176, Усть-Калманский район — 199, Усть-Пристанский район — 216, Хабарский район — 154, Целинный район — 226, Чарышский район — 136, Шелаболихинский район — 218, Шипуновский район — 485, Яровое – 653.

Из общего числа заболевших 516 случаев – завозные, в т.ч. 212 – из-за рубежа; 31 542 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 51 283 заболевших: 13 332 – у больных внебольничной пневмонией, 30 012 – у заболевших ОРВИ, в 7939 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 460 134 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 121,98 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 1859 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 1995 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 298 107 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 25.05.2021 года прививается 235 423 (+2 625) человека, в том числе: 45 689 человек получили первую прививку; 189 734 человека полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24