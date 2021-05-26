Катунь24: 62 заболели, 10 умерли: статистика по COVID-19 в Алтайском крае на 24 мая

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 62 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 40 пациентов, умерло 10 человек, от COVID-19 – 9.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 51 221 человек, в т.ч. 3 477 детей. Выздоровело всего 46 139 (+ 40) человек. Умерло 3 170 (+ 10) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 241 (+ 9) человек; иные причины смерти – 929 (+1) человек.

По состоянию на 24 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 561 человек.

Кроме этого, 163 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 153, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 58.

Минздравом края развернуто 972 койки, к кислороду имеют подключение 947, с ИВЛ – 156. Резервных коек: 972-561-163=248.

5 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

131 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 62 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 18, Бийск – 14, Новоалтайск – 7, Первомайский район – 5, Камень-на-Оби, Волчихинский район – по 3 заболевших, Залесовский, Ключевский районы – по 2 заболевших, Заринск, Бийский, Заринский, Кулундинский, Кытмановский, Ребрихинский, Угловский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 18 076, Алейск — 775, Алейский район — 303, Алтайский район — 192, Баевский район — 137, Белокуриха — 301, Бийск — 4363, Бийский район — 526, Благовещенский район — 667, Бурлинский район — 359, Быстроистокский район — 105, Волчихинский район — 390, Егорьевский район — 300, Ельцовский район — 42, Завьяловский район — 278, Залесовский район — 291, Заринск — 1393, Заринский район — 214, ЗАТО Сибирский — 92, Змеиногорский район — 560, Зональный район — 243, Калманский район — 473, Камень-на-Оби — 522, Каменский район — 279, Ключевский район — 305, Косихинский район — 223, Красногорский район — 71, Краснощековский район — 232, Крутихинский район — 238, Кулундинский район — 665, Курьинский район — 257, Кытмановский район — 165, Локтевский район — 710, Мамонтовский район — 302, Михайловский район — 579, Немецкий национальный район — 316, Новичихинский район — 295, Новоалтайск — 1429, Павловский район — 663, Панкрушихинский район — 119, Первомайский район — 898, Петропавловский район — 200, Поспелихинский район — 711, Ребрихинский район — 483, Родинский район — 383, Романовский район — 166, Рубцовск — 3680, Рубцовский район — 530, Славгород — 1209, Смоленский район — 258, Советский район — 153, Солонешенский район — 110, Солтонский район — 146, Суетский район — 38, Табунский район — 245, Тальменский район — 798, Тогульский район — 266, Топчихинский район — 409, Третьяковский район — 196, Троицкий район — 285, Тюменцевский район — 157, Угловский район — 176, Усть-Калманский район — 199, Усть-Пристанский район — 216, Хабарский район — 154, Целинный район — 226, Чарышский район — 136, Шелаболихинский район — 218, Шипуновский район — 485, Яровое – 640.

Из общего числа заболевших 514 случаев – завозные, в т.ч. 212 – из-за рубежа; 31 507 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 51 221 заболевших: 13324 – у больных внебольничной пневмонией, 29959 – у заболевших ОРВИ, в 7938 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 458 275 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 123,46 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 1554 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 1638 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 298 107 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 24.05.2021 года прививается 232 798 человек, в том числе: 44 409 человек получили первую прививку; 188 389 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24