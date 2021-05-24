Катунь24: 63 заболели, 8 умерли: статистика по COVID-19 в Алтайском крае на 23 мая

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 63 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 50 пациентов, умерло 8 человек, от COVID-19 — 7.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 51159 человек, в т.ч. 3 475 детей. Выздоровело всего 46 099 (+ 50) человек. Умерло 3 160 (+ 8) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 232 (+ 7) человека; иные причины смерти – 928 (+1) человек.

По состоянию на 23 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 553 человека.

Кроме этого, 168 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 153, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 60.

Минздравом края развернуто 972 койки, к кислороду имеют подключение 947, с ИВЛ – 156. Резервных коек: 972-553-168=251.

2 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

137 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 63 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 28, Рубцовск – 6, Бийск – 5, Новоалтайск – 4, Камень – на — Оби, Локтевский, Алтайский, Поспелихинский, Целинный районы – по 2 заболевших, Заринск, Бийский, Благовещенский, Заринский, Курьинский, Ребрихинский, Родинский, Табунский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 18058, Алейск — 775, Алейский район — 303, Алтайский район — 192, Баевский район — 137, Белокуриха — 301, г. Бийск — 4349, Бийский район — 525, Благовещенский район — 667, Бурлинский район — 359, Быстроистокский район — 105, Волчихинский район — 387, Егорьевский район — 300, Ельцовский район — 42, Завьяловский район — 278, Залесовский район — 289, г. Заринск — 1392, Заринский район — 213, ЗАТО Сибирский — 92, Змеиногорский район — 560, Зональный район — 243, Калманский район — 473, Камень-на-Оби — 519, Каменский район — 279, Ключевский район — 303, Косихинский район — 223, Красногорский район — 71, Краснощековский район — 232, Крутихинский район — 238, Кулундинский район — 664, Курьинский район — 257, Кытмановский район — 164, Локтевский район — 710, Мамонтовский район — 302, Михайловский район — 579, Немецкий национальный район — 316, Новичихинский район — 295, Новоалтайск — 1422, Павловский район — 663, Панкрушихинский район — 119, Первомайский район — 893, Петропавловский район — 200, Поспелихинский район — 711, Ребрихинский район — 482, Родинский район — 383, Романовский район — 166, Рубцовск — 3680, Рубцовский район — 530, Славгород — 1209, Смоленский район — 258, Советский район — 153, Солонешенский район — 110, Солтонский район — 146, Суетский район — 38, Табунский район — 245, Тальменский район — 798, Тогульский район — 266, Топчихинский район — 409, Третьяковский район — 196, Троицкий район — 285, Тюменцевский район — 157, Угловский район — 175, Усть-Калманский район — 199, Усть-Пристанский район — 216, Хабарский район — 153, Целинный район — 226, Чарышский район — 136, Шелаболихинский район — 218, Шипуновский район — 485, Яровое – 640.

Из общего числа заболевших 514 случаев – завозные, в т.ч. 212 – из-за рубежа; 31463 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 51159 заболевших: 13319 – у больных внебольничной пневмонией, 29902 – у заболевших ОРВИ, в 7938 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1456721 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 123,66 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 2353 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 2562 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 298 107 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 23.05.2021 года прививается 232 593 (+ 1 534) человека, в том числе: 44 405 человек получили первую прививку; 188 188 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24