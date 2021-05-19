Катунь24: 65 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае за сутки

Выздоровело 82 пациента, умерло 11 человек, от COVID-19 — 11.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 50 842 человека, в т.ч. 3 465 детей. Выздоровело всего 45 808 (+ 82) человек. Умерло 3 119 (+ 11) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 198 (+ 11) человек; иные причины смерти – 921 (+0) человек.

По состоянию на 18 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 578 человек.

Кроме этого, 176 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 160, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 63.

Минздравом края развернуто 1 052 койки, к кислороду имеют подключение 1 020, с ИВЛ – 162. Резервных коек: 1 052-578-176=298.

2 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

77 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 65 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 20, Бийск – 14, Яровое – 5, Ключевский район – 4, Рубцовский район – 3, Камень-на-Оби, Смоленский район – по 2 заболевших, Славгород, Рубцовск, Бийский, Волчихинский, Зональный, Косихинский, Локтевский, Павловский, Первомайский, Солтонский, Топчихинский, Третьяковский, Целинный, Чарышский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 17 945, Алейск — 775, Алейский район — 303, Алтайский район — 190, Баевский район — 136, Белокуриха — 300, Бийск — 4317, Бийский район — 520, Благовещенский район — 657, Бурлинский район — 359, Быстроистокский район — 104, Волчихинский район — 385, Егорьевский район — 295, Ельцовский район — 41, Завьяловский район — 276, Залесовский район — 288, Заринск — 1385, Заринский район — 211, ЗАТО Сибирский — 90, Змеиногорский район — 560, Зональный район — 239, Калманский район — 469, Камень-на-Оби — 503, Каменский район — 277, Ключевский район — 302, Косихинский район — 223, Красногорский район — 71, Краснощековский район — 231, Крутихинский район — 237, Кулундинский район — 663, Курьинский район — 256, Кытмановский район — 164, Локтевский район — 708, Мамонтовский район — 301, Михайловский район — 579, Немецкий национальный район — 312, Новичихинский район — 295, Новоалтайск — 1415, Павловский район — 657, Панкрушихинский район — 119, Первомайский район — 892, Петропавловский район — 197, Поспелихинский район — 698, Ребрихинский район — 476, Родинский район — 371, Романовский район — 166, Рубцовск — 3667, Рубцовский район — 527, Славгород — 1205, Смоленский район — 255, Советский район — 152, Солонешенский район — 110, Солтонский район — 146, Суетский район — 35, Табунский район — 240, Тальменский район — 798, Тогульский район — 265, Топчихинский район — 407, Третьяковский район — 196, Троицкий район — 284, Тюменцевский район — 157, Угловский район — 175, Усть-Калманский район — 199, Усть-Пристанский район — 216, Хабарский район — 152, Целинный район — 223, Чарышский район — 136, Шелаболихинский район — 217, Шипуновский район — 482, Яровое – 640.

Из общего числа заболевших 507 случаев – завозные, в т.ч. 207 – из-за рубежа; 31 261 случай – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 50 842 заболевших: 13 228 – у больных внебольничной пневмонией, 29 691 – у заболевших ОРВИ, в 7923 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 441 782 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 125,34 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 2095 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 2235 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 296 487 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. По состоянию на утро 18.05.2021 года прививается 218 898 (+ 2 671) человек, в том числе: 47 418 человек получили первую прививку; 171 480 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24