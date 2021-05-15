Катунь24: 66 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Алтайском крае за сутки

Выздоровело 69 пациентов, умерло 10 человек, от COVID-19 — 10.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 50 593 человека, в т.ч. 3 458 детей. Выздоровело всего 45 552 (+ 69) человека. Умерло 3 080 (+ 10) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 161 (+ 10) человек; иные причины смерти – 919 (+0) человек.

По состоянию на 14 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 624 человека. Кроме этого, 183 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 152, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 66. Минздравом края развернуто 1 162 койки, к кислороду имеют подключение 1 109, с ИВЛ – 198. Резервных коек: 1 162-624-183=355. 2 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 106 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 66 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 21, Бийск – 8, Рубцовск – 4, Родинский район – 3, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Калманский, Табунский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Славгород, Алтайский, Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Кулундинский, Кытмановский, Локтевский, Мамонтовский, Павловский, Первомайский, Петропавловский, Ребрихинский, Рубцовский, Смоленский, Советский, Суетский, Топчихинский, Усть-Пристанский, Чарышский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 17 870, Алейск — 775, Алейский район — 303, Алтайский район — 188, Баевский район — 135, Белокуриха — 300, Бийск — 4273, Бийский район — 517, Благовещенский район — 654, Бурлинский район — 359, Быстроистокский район — 104, Волчихинский район — 382, Егорьевский район — 293, Ельцовский район — 41, Завьяловский район — 275, Залесовский район — 288, Заринск — 1380, Заринский район — 210, ЗАТО Сибирский — 89, Змеиногорский район — 560, Зональный район — 235, Калманский район — 468, Камень-на-Оби — 495, Каменский район — 276, Ключевский район — 297, Косихинский район — 222, Красногорский район — 71, Краснощековский район — 231, Крутихинский район — 237, Кулундинский район — 660, Курьинский район — 256, Кытмановский район — 164, Локтевский район — 706, Мамонтовский район — 301, Михайловский район — 579, Немецкий национальный район — 311, Новичихинский район — 294, Новоалтайск — 1411, Павловский район — 655, Панкрушихинский район — 119, Первомайский район — 889, Петропавловский район — 193, Поспелихинский район — 695, Ребрихинский район — 475, Родинский район — 368, Романовский район — 166, Рубцовск — 3654, Рубцовский район — 517, Славгород — 1197, Смоленский район — 251, Советский район — 151, Солонешенский район — 110, Солтонский район — 144, Суетский район — 35, Табунский район — 237, Тальменский район — 798, Тогульский район — 265, Топчихинский район — 405, Третьяковский район — 195, Троицкий район — 284, Тюменцевский район — 157, Угловский район — 175, Усть-Калманский район — 199, Усть-Пристанский район — 216, Хабарский район — 152, Целинный район — 219, Чарышский район — 135, Шелаболихинский район — 216, Шипуновский район — 478, Яровое – 633.

Из общего числа заболевших 501 случай – завозной, в т.ч. 205 – из-за рубежа; 31 101 случай – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 50 593 заболевших: 13 168 – у больных внебольничной пневмонией, 29 512 – у заболевших ОРВИ, в 7913 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 432 314 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 116,32 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 3415 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3712 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 296 487 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 14.05.2021 года прививается 211 910 (+ 3 418) человек, в том числе: 50 399 человек получили первую прививку; 161 511 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24