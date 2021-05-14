Катунь24: 68 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Алтайском крае за сутки

Выздоровело 65 пациентов, умерло 12 человек, от COVID-19 — 9.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 50 527 человек, в т.ч. 3 455 детей. Выздоровело всего 45 483 (+ 65) человека. Умерло 3 070 (+ 12) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 151 (+ 9) человек; иные причины смерти – 919 (+3) человек.

По состоянию на 13 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 642 человека. Кроме этого, 184 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 154, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 67. Минздравом края развернуто 1 162 койки, к кислороду имеют подключение 1 109, с ИВЛ – 198. Резервных коек: 1 162-642-184=336. 4 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 93 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 68 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 19, Бийск – 11, Яровое – 7, Камень-на-Оби, Рубцовск, Ребрихинский район – по 3 заболевших, Благовещенский, Калманский, Локтевский районы – по 2 заболевших, Алейск, Бийский, Бурлинский, Завьяловский, Ключевский, Красногорский, Кулундинский, Поспелихинский, Солтонский, Табунский, Тогульский, Топчихинский, Третьяковский, Тюменцевский, Усть-Пристанский, Целинный районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 17 849, Алейск — 775, Алейский район — 303, Алтайский район — 187, Баевский район — 135, Белокуриха — 300, Бийск — 4265, Бийский район — 516, Благовещенский район — 653, Бурлинский район — 358, Быстроистокский район — 104, Волчихинский район — 382, Егорьевский район — 293, Ельцовский район — 41, Завьяловский район — 275, Залесовский район — 288, Заринск — 1380, Заринский район — 210, ЗАТО Сибирский — 88, Змеиногорский район — 560, Зональный район — 235, Калманский район — 466, г. Камень-на-Оби — 493, Каменский район — 276, Ключевский район — 297, Косихинский район — 222, Красногорский район — 71, Краснощековский район — 231, Крутихинский район — 237, Кулундинский район — 659, Курьинский район — 256, Кытмановский район — 163, Локтевский район — 705, Мамонтовский район — 300, Михайловский район — 579, Немецкий национальный район — 311, Новичихинский район — 294, г. Новоалтайск — 1409, Павловский район — 654, Панкрушихинский район — 119, Первомайский район — 888, Петропавловский район — 192, Поспелихинский район — 695, Ребрихинский район — 474, Родинский район — 365, Романовский район — 166, г. Рубцовск — 3650, Рубцовский район — 516, Славгород — 1196, Смоленский район — 250, Советский район — 150, Солонешенский район — 110, Солтонский район — 144, Суетский район — 34, Табунский район — 235, Тальменский район — 798, Тогульский район — 265, Топчихинский район — 404, Третьяковский район — 195, Троицкий район — 284, Тюменцевский район — 157, Угловский район — 175, Усть-Калманский район — 199, Усть-Пристанский район — 215, Хабарский район — 152, Целинный район — 219, Чарышский район — 134, Шелаболихинский район — 216, Шипуновский район — 477, Яровое – 633.

Из общего числа заболевших 499 случаев – завозные, в т.ч. 204 – из-за рубежа; 31 054 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 50 527 заболевших: 13 150 – у больных внебольничной пневмонией, 29 467 – у заболевших ОРВИ, в 7910 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 428 899 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 112,03 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 3477 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3654 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 296 487 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 13.05.2021 года прививается 208 492 (+ 2 359) человека, в том числе: 52 283 человека получили первую прививку; 156 209 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24