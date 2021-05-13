Катунь24: 67 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае за сутки

Выздоровело 107 пациентов, умерло 10 человек, от COVID-19 – 10.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 50 459 человек, в т.ч. 3 453 ребенка. Выздоровело всего 45 418 (+ 107) человек. Умерло 3 058 (+ 10) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 142 (+ 10) человека; иные причины смерти – 916 (+0) человек.

По состоянию на 12 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 654 человека. Кроме этого, 189 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 152, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 76. Минздравом края развернуто 1 162 койки, к кислороду имеют подключение 1 108, с ИВЛ – 198. Резервных коек: 1 162-654-189=319. 4 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 67 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 67 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 22, Бийск – 15, Яровое – 6, Рубцовск – 5, Бийский, Новичихинский, Поспелихинский районы – по 4 заболевших, Рубцовский район – 3, Егорьевский, Зональный, Павловский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 17 830, Алейск — 774, Алейский район — 303, Алтайский район — 187, Баевский район — 135, Белокуриха — 300, Бийск — 4254, Бийский район — 515, Благовещенский район — 651, Бурлинский район — 357, Быстроистокский район — 104, Волчихинский район — 382, Егорьевский район — 293, Ельцовский район — 41, Завьяловский район — 274, Залесовский район — 288, Заринск — 1380, Заринский район — 210, ЗАТО Сибирский — 88, Змеиногорский район — 560, Зональный район — 235, Калманский район — 464, г. Камень-на-Оби — 490, Каменский район — 276, Ключевский район — 296, Косихинский район — 222, Красногорский район — 70, Краснощековский район — 231, Крутихинский район — 237, Кулундинский район — 658, Курьинский район — 256, Кытмановский район — 163, Локтевский район — 703, Мамонтовский район — 300, Михайловский район — 579, Немецкий национальный район — 311, Новичихинский район — 294, Новоалтайск — 1409, Павловский район — 654, Панкрушихинский район — 119, Первомайский район — 888, Петропавловский район — 192, Поспелихинский район — 694, Ребрихинский район — 471, Родинский район — 365, Романовский район — 166, Рубцовск — 3647, Рубцовский район — 516, Славгород — 1196, Смоленский район — 250, Советский район — 150, Солонешенский район — 110, Солтонский район — 143, Суетский район — 34, Табунский район — 234, Тальменский район — 798, Тогульский район — 264, Топчихинский район — 403, Третьяковский район — 194, Троицкий район — 284, Тюменцевский район — 156, Угловский район — 175, Усть-Калманский район — 199, Усть-Пристанский район — 214, Хабарский район — 152, Целинный район — 218, Чарышский район — 134, Шелаболихинский район — 216, Шипуновский район — 477, Яровое – 626.

Из общего числа заболевших 497 случаев – завозные, в т.ч. 204 – из-за рубежа; 31 007 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 50 459 заболевших: 13 139 – у больных внебольничной пневмонией, 29 417 – у заболевших ОРВИ, в 7903 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 425 422 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 107,66 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 2703 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 2855 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 265 287 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 12.05.2021 года прививается 206 133 (+ 1 884) человека, в том числе: 54 884 человека получили первую прививку; 151 249 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24