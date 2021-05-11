Катунь24: 60 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 60 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 42 пациента, умерло 8 человек, от COVID-19 — 8.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 50 332 человека, в т.ч. 3 444 ребенка. Выздоровели всего 45 259 (+ 42) человек. Умерло 3 042 (+ 8) человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 127 (+ 8) человек; иные причины смерти – 915 (+0) человек.

По состоянию на 10 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 712 человек.

Кроме этого, 223 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 189, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 76.

Минздравом края развернуто 1 306 коек, к кислороду имеют подключение 1 229, с ИВЛ – 225. Резервных коек: 1 306-712-223=371.

3 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

125 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 60 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 21, Бийск – 9, Рубцовск, Бийский район – по 5 заболевших, Локтевский район – 4, Новоалтайск – 3, ЗАТО Сибирский, Волчихинский, Смоленский, Троицкий районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Ключевский, Михайловский, Первомайский, Рубцовский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 17784, Алейск — 773, Алейский район — 303, Алтайский район — 187, Баевский район — 135, Белокуриха — 300, Бийск — 4221, Бийский район — 508, Благовещенский район — 651, Бурлинский район — 357, Быстроистокский район — 104, Волчихинский район — 382, Егорьевский район — 292, Ельцовский район — 41, Завьяловский район — 274, Залесовский район — 288, Заринск — 1380, Заринский район — 210, ЗАТО Сибирский — 88, Змеиногорский район — 560, Зональный район — 234, Калманский район — 464, Камень-на-Оби — 483, Каменский район — 276, Ключевский район — 296, Косихинский район — 222, Красногорский район — 70, Краснощековский район — 231, Крутихинский район — 237, Кулундинский район — 658, Курьинский район — 256, Кытмановский район — 163, Локтевский район — 702, Мамонтовский район — 300, Михайловский район — 579, Немецкий национальный район — 311, Новичихинский район — 290, Новоалтайск — 1409, Павловский район — 653, Панкрушихинский район — 119, Первомайский район — 888, Петропавловский район — 192, Поспелихинский район — 690, Ребрихинский район — 471, Родинский район — 365, Романовский район — 166, Рубцовск — 3637, Рубцовский район — 513, Славгород — 1195, Смоленский район — 250, Советский район — 150, Солонешенский район — 110, Солтонский район — 143, Суетский район — 34, Табунский район — 234, Тальменский район — 798, Тогульский район — 264, Топчихинский район — 403, Третьяковский район — 194, Троицкий район — 284, Тюменцевский район — 156, Угловский район — 175, Усть-Калманский район — 199, Усть-Пристанский район — 214, Хабарский район — 152, Целинный район — 218, Чарышский район — 134, Шелаболихинский район — 216, Шипуновский район — 476, Яровое – 620.

Из общего числа заболевших 491 случай – завозной, в т.ч. 200 – из-за рубежа; 30919 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 50332 заболевших: 13123 – у больных внебольничной пневмонией, 29309 – у заболевших ОРВИ, в 7900 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1421621 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 103,02 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 1379 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 1430 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 258 187 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 10.05.2021 года прививается 204 043 (+ 1) человека, в том числе: 58 276 человек получили первую прививку; 145 767 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24