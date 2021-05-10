Катунь24: 63 заболели, 6 умерли: статистика по COVID-19 в Алтайском крае на 9 мая

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 48 пациентов, умерло 6 человек, от COVID-19 — 6.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 50 272 человека, в т.ч. 3 440 детей. Выздоровели всего 45 217 (+ 48) человек. Умерло 3 034 (+ 6) человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 119 (+ 6) человек; иные причины смерти – 915 (+0) человек.

По состоянию на 9 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 705 человек.

Кроме этого, 226 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 190, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 80.

Минздравом края развернуто 1 306 коек, к кислороду имеют подключение 1 229, с ИВЛ – 225. Резервных коек: 1 306-705-226=375.

3 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

117 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 63 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

Барнаул – 21, Бийск – 8, Рубцовск – 6, Егорьевский, Локтевский районы – по 3 заболевших, Славгород, Ключевский, Рубцовский районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Заринск, Волчихинский, Заринский, Зональный, Каменский, Кулундинский, Курьинский, Михайловский, Павловский, Поспелихинский, Родинский, Смоленский, Солонешенский, Табунский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 17763, Алейск — 773, Алейский район — 303, Алтайский район — 187, Баевский район — 135, Белокуриха — 299, Бийск — 4212, Бийский район — 503, Благовещенский район — 651, Бурлинский район — 357, Быстроистокский район — 104, Волчихинский район — 380, Егорьевский район — 292, Ельцовский район — 41, Завьяловский район — 274, Залесовский район — 288, Заринск — 1380, Заринский район — 210, ЗАТО Сибирский — 86, Змеиногорский район — 560, Зональный район — 234, Калманский район — 464, Камень-на-Оби — 483, Каменский район — 276, Ключевский район — 295, Косихинский район — 222, Красногорский район — 70, Краснощековский район — 231, Крутихинский район — 237, Кулундинский район — 658, Курьинский район — 256, Кытмановский район — 163, Локтевский район — 698, Мамонтовский район — 300, Михайловский район — 578, Немецкий национальный район — 311, Новичихинский район — 290, Новоалтайск — 1406, Павловский район — 653, Панкрушихинский район — 119, Первомайский район — 887, Петропавловский район — 192, Поспелихинский район — 690, Ребрихинский район — 471, Родинский район — 365, Романовский район — 166, Рубцовск — 3632, Рубцовский район — 512, Славгород — 1195, Смоленский район — 248, Советский район — 150, Солонешенский район — 110, Солтонский район — 143, Суетский район — 34, Табунский район — 234, Тальменский район — 798, Тогульский район — 264, Топчихинский район — 403, Третьяковский район — 194, Троицкий район — 282, Тюменцевский район — 156, Угловский район — 175, Усть-Калманский район — 199, Усть-Пристанский район — 214, Хабарский район — 152, Целинный район — 218, Чарышский район — 134, Шелаболихинский район — 216, Шипуновский район — 476, Яровое – 620.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1420242 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 97,68 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 2441 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 2688 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 258 187 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 09.05.2021 года прививается 204 042 (+ 623) человека, в том числе: 58 583 человека получили первую прививку; 145 459 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24