Катунь24: 65 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае за прошедшие сутки

Выздоровело 99 пациентов, умерло 10 человек, от COVID-19 – 9.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 50 209 человек, в т.ч. 3 438 детей. Выздоровели всего 45 169 (+ 99) человек. Умерло 3 028 (+ 10) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 113 (+ 9) человек; иные причины смерти – 915 (+1) человек.

По состоянию на 8 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 700 человек. Кроме этого, 209 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 184, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 78. Минздравом края развернуто 1 306 коек, к кислороду имеют подключение 1 229, с ИВЛ – 225. Резервных коек: 1 306-700-209=397. 2 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 115 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 65 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 20, Бийск – 7, Рубцовск – 5, Славгород, Бийский, Егорьевский, Ключевской, Локтевский, Павловский районы – по 2 заболевших, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Алтайский, Благовещенский, Быстроистокский, Завьяловский, Заринский, Змеиногорский, Зональный, Каменский, Крутихинский, Немецкий национальный, Первомайский, Петропавловский, Родинский, Смоленский, Советский, Табунский, Тюменцевский, Хабарский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: . Барнаул — 17742, Алейск — 773, Алейский район — 303, Алтайский район — 187, Баевский район — 135, Белокуриха — 298, Бийск — 4204, Бийский район — 503, Благовещенский район — 651, Бурлинский район — 357, Быстроистокский район — 104, Волчихинский район — 379, Егорьевский район — 289, Ельцовский район — 41, Завьяловский район — 274, Залесовский район — 288, г. Заринск — 1379, Заринский район — 209, ЗАТО Сибирский — 86, Змеиногорский район — 560, Зональный район — 233, Калманский район — 464, Камень-на-Оби — 483, Каменский район — 275, Ключевский район — 293, Косихинский район — 222, Красногорский район — 70, Краснощековский район — 231, Крутихинский район — 237, Кулундинский район — 657, Курьинский район — 255, Кытмановский район — 163, Локтевский район — 695, Мамонтовский район — 300, Михайловский район — 577, Немецкий национальный район — 311, Новичихинский район — 290, Новоалтайск — 1406, Павловский район — 652, Панкрушихинский район — 119, Первомайский район — 887, Петропавловский район — 192, Поспелихинский район — 689, Ребрихинский район — 471, Родинский район — 364, Романовский район — 166, Рубцовск — 3626, Рубцовский район — 510, Славгород — 1193, Смоленский район — 247, Советский район — 150, Солонешенский район — 109, Солтонский район — 143, Суетский район — 34, Табунский район — 233, Тальменский район — 798, Тогульский район — 264, Топчихинский район — 403, Третьяковский район — 194, Троицкий район — 282, Тюменцевский район — 156, Угловский район — 175, Усть-Калманский район — 199, Усть-Пристанский район — 214, Хабарский район — 152, Целинный район — 218, Чарышский район — 134, Шелаболихинский район — 215, Шипуновский район — 476, Яровое – 620.

Из общего числа заболевших 491 случай – завозной, в т.ч. 200 – из-за рубежа; 30833 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 50209 заболевших: 13108 – у больных внебольничной пневмонией, 29207 – у заболевших ОРВИ, в 7894 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1417801 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 93,07 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 3115 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3284 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 258 187 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 08.05.2021 года прививается 203 419 (+ 2 092) человек, в том числе: 59 450 человек получили первую прививку; 143 969 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24