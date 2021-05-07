Катунь24: 60-метровую георгиевскую ленту развернули в Барнауле на террасе Нагорного парка

Масштабный символ Дня Победы полюбился горожанам с 2020 года. Вновь в Барнауле его развернули сегодня, 6 мая 2021 года.

Фото: Катунь 24 Embedded video for 60-метровую георгиевскую ленту развернули в Барнауле на террасе Нагорного парка

По словам председателя Попечительского совета Фонда Владимира Шаманова «Защитники Отечества» Артёма Шамкова, развернутая лента символизирует героизм и мужество, проявленные жителями страны в самые страшные времена. Гигантскую георгиевскую ленту вновь развернули в этом году по многочисленным просьбам горожан, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

«Надеемся, что наша инициатива найдёт отклик в сердцах барнаульцев: во время семейных прогулок родители, бабушки и дедушки будут передавать детям истории о родственниках-героях, а молодёжь и взрослое население вспомнят факты из истории Отечества», — отметил секретарь Барнаульского местного отделения партии, замглавы администрации города, руководитель аппарата Юрий Еремеев.

Размер ленты – 9х60 метров. По словам председателя Попечительского совета Фонда Владимира Шаманова «Защитники Отечества» Артёма Шамкова, она стала символом героизма и мужества, а также данью памяти всем барнаульцам, ушедшим на передовую, «всем тем, кто ковал победу на оборонных предприятиях в тылу, обеспечивал фронт продовольствием».

Инициаторы акции – городское отделение «Единой России», Фонд Владимира Шаманова «Защитники Отечества», администрация Барнаула – просят барнаульцев бережно относиться к установленной конструкции как к одному из главных символов Великой Победы.

Катунь24