Катунь24: 66 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 66 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 65 пациент, умерло 8 человек, от COVID-19 – 5.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 50 081 человек, в т.ч. 3 428 детей. Выздоровели всего 44 998 (+ 65) человек. Умерло 3 009 (+ 8) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 097 (+ 5) человек; иные причины смерти – 912 (+3) человек.

По состоянию на 6 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 760 человек.

Кроме этого, 209 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 186, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 77.

Минздравом края развернуто 1 306 коек, к кислороду имеют подключение 1 229, с ИВЛ – 225. Резервных коек: 1 306-760-209=337.

5 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

134 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 66 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 25, Бийск – 11, Рубцовск – 7, Бийский район – 4, Павловский район – 3, Камень-на-Оби, Завьяловский, Родинский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Заринск, Егорьевский, Ключевский, Поспелихинский, Романовский, Рубцовский, Угловский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 17 701, Алейск — 773, Алейский район — 303, Алтайский район — 186, Баевский район — 135, Белокуриха — 298, Бийск — 4189, Бийский район — 501, Благовещенский район — 650, Бурлинский район — 357, Быстроистокский район — 103, Волчихинский район — 377, Егорьевский район — 287, Ельцовский район — 41, Завьяловский район — 273, Залесовский район — 288, Заринск — 1378, Заринский район — 208, ЗАТО Сибирский — 82, Змеиногорский район — 557, Зональный район — 232, Калманский район — 463, Камень-на-Оби — 480, Каменский район — 274, Ключевский район — 289, Косихинский район — 222, Красногорский район — 70, Краснощековский район — 231, Крутихинский район — 236, Кулундинский район — 657, Курьинский район — 255, Кытмановский район — 163, Локтевский район — 688, Мамонтовский район — 300, Михайловский район — 577, Немецкий национальный район — 310, Новичихинский район — 290, Новоалтайск — 1405, Павловский район — 648, Панкрушихинский район — 119, Первомайский район — 885, Петропавловский район — 191, Поспелихинский район — 689, Ребрихинский район — 471, Родинский район — 359, Романовский район — 166, Рубцовск — 3621, Рубцовский район — 509, Славгород — 1191, Смоленский район — 246, Советский район — 149, Солонешенский район — 109, Солтонский район — 143, Суетский район — 34, Табунский район — 232, Тальменский район — 798, Тогульский район — 264, Топчихинский район — 403, Третьяковский район — 191, Троицкий район — 282, Тюменцевский район — 155, Угловский район — 175, Усть-Калманский район — 198, Усть-Пристанский район — 214, Хабарский район — 151, Целинный район — 218, Чарышский район — 134, Шелаболихинский район — 214, Шипуновский район — 473, Яровое – 620.

Из общего числа заболевших 490 случаев – завозные, в т.ч. 199 – из-за рубежа; 30 744 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 50 081 заболевшего: 13 076 – у больных внебольничной пневмонией, 29 114 – у заболевших ОРВИ, в 7891 случае – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 411 956 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 98,65 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 2795 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 2945 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 251 587 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 06.05.2021 года прививается 198 651 (+ 2 624) человек, в том числе: 65 155 человек получили первую прививку; 133 496 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24