Катунь24: 64 заболели, 6 умерли: статистика по коронавирусу в Алтайском крае на 5 мая

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 71 пациент, умерло 6 человек, от COVID-19 – 6.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 50 015 человек, в т.ч. 3 426 детей. Выздоровели всего 44 933 (+ 71) человека. Умерло 3 001 (+ 6) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 092 (+ 6) человека; иные причины смерти – 909 (+0) человек.

По состоянию на 5 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 769 человек.

Кроме этого, 207 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 192, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 77.

Минздравом края развернуто 1 606 коек, к кислороду имеют подключение 1 606, с ИВЛ – 284. Резервных коек: 1 606-769-207=630.

4 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

89 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 64 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 22, Бийск – 8, Рубцовск – 7, Бийский район — 4, Алейск, Заринск, Павловский, Егорьевский районы – по 2 заболевших, Камень-на-Оби, Алейский, Алтайский, Завьяловский, Заринский, Зональный, Красногорский, Михайловский, Петропавловский, Поспелихинский, Родинский, Рубцовский, Топчихинский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 17 676, Алейск — 773, Алейский район — 303, Алтайский район — 186, Баевский район — 135, Белокуриха — 298, Бийск — 4178, Бийский район — 497, Благовещенский район — 650, Бурлинский район — 357, Быстроистокский район — 103, Волчихинский район — 377, Егорьевский район — 286, Ельцовский район — 41, Завьяловский район — 271, Залесовский район — 288, Заринск — 1377, Заринский район — 208, ЗАТО Сибирский — 82, Змеиногорский район — 557, Зональный район — 232, Калманский район — 463, Камень-на-Оби — 478, Каменский район — 274, Ключевский район — 288, Косихинский район — 222, Красногорский район — 70, Краснощековский район — 231, Крутихинский район — 236, Кулундинский район — 657, Курьинский район — 255, Кытмановский район — 163, Локтевский район — 688, Мамонтовский район — 300, Михайловский район — 577, Немецкий национальный район — 310, Новичихинский район — 290, Новоалтайск — 1405, Павловский район — 645, Панкрушихинский район — 119, Первомайский район — 885, Петропавловский район — 191, Поспелихинский район — 688, Ребрихинский район — 471, Родинский район — 357, Романовский район — 165, Рубцовск — 3614, Рубцовский район — 508, Славгород — 1191, Смоленский район — 246, Советский район — 149, Солонешенский район — 109, Солтонский район — 143, Суетский район — 34, Табунский район — 232, Тальменский район — 798, Тогульский район — 264, Топчихинский район — 403, Третьяковский район — 191, Троицкий район — 282, Тюменцевский район — 155, Угловский район — 174, Усть-Калманский район — 198, Усть-Пристанский район — 214, Хабарский район — 151, Целинный район — 218, Чарышский район — 134, Шелаболихинский район — 213, Шипуновский район — 471, Яровое – 620.

Из общего числа заболевших 489 случаев – завозные, в т.ч. 199 – из-за рубежа; 30 701 случай – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 50 015 заболевших: 13 062 – у больных внебольничной пневмонией, 29 064 – у заболевших ОРВИ, в 7889 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 409 161 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 105,41 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 1932 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 2070 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 250 587 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 05.05.2021 года прививается 196 027 (+1 924) человек, в том числе: 68 664 человека получили первую прививку; 127 363 человека полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24