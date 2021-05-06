Катунь24: 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировали за прошедшие сутки в Алтайском крае

Выздоровело 60 пациентов, умерло 5 человек, от COVID-19 – 3.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 49 951 человек, в т.ч. 3 420 детей. Выздоровели всего 44 862 (+ 60) человека. Умерло 2 995 (+ 5) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 086 (+ 3) человек; иные причины смерти – 909 (+2) человек.

По состоянию на 4 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 788 человек. Кроме этого, 212 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 186, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 77. Минздравом края развернуто 1 606 коек, к кислороду имеют подключение 1 606, с ИВЛ – 284. Резервных коек: 1 606-788-212=606. 4 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 113 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 67 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 23, Бийск – 15, Рубцовск – 7, Павловский, Рубцовский районы – по 3 заболевших, Алейск, Белокуриха, Бийский, Заринский, Топчихинский районы – по 2 заболевших, Новоалтайск, Егорьевский, Калманский, Крутихинский, Первомайский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 17 654, Алейск — 771, Алейский район — 302, Алтайский район — 185, Баевский район — 135, Белокуриха — 298, Бийск — 4170, Бийский район — 493, Благовещенский район — 650, Бурлинский район — 357, Быстроистокский район — 103, Волчихинский район — 377, Егорьевский район — 284, Ельцовский район — 41, Завьяловский район — 270, Залесовский район — 288, Заринск — 1375, Заринский район — 207, ЗАТО Сибирский — 82, Змеиногорский район — 557, Зональный район — 231, Калманский район — 463, Камень-на-Оби — 477, Каменский район — 274, Ключевский район — 288, Косихинский район — 222, Красногорский район — 69, Краснощековский район — 231, Крутихинский район — 236, Кулундинский район — 657, Курьинский район — 255, Кытмановский район — 163, Локтевский район — 688, Мамонтовский район — 300, Михайловский район — 576, Немецкий национальный район — 310, Новичихинский район — 290, Новоалтайск — 1405, Павловский район — 643, Панкрушихинский район — 119, Первомайский район — 885, Петропавловский район — 190, Поспелихинский район — 687, Ребрихинский район — 471, Родинский район — 356, Романовский район — 165, Рубцовск — 3607, Рубцовский район — 507, Славгород — 1191, Смоленский район — 246, Советский район — 149, Солонешенский район — 109, Солтонский район — 143, Суетский район — 34, Табунский район — 232, Тальменский район — 798, Тогульский район — 264, Топчихинский район — 402, Третьяковский район — 191, Троицкий район — 282, Тюменцевский район — 155, Угловский район — 174, Усть-Калманский район — 197, Усть-Пристанский район — 214, Хабарский район — 151, Целинный район — 218, Чарышский район — 134, Шелаболихинский район — 213, Шипуновский район — 470, Яровое – 620. Из общего числа заболевших 489 случаев – завозные, в т.ч. 199 – из-за рубежа; 30 660 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 49 951 заболевшего: 13 050 – у больных внебольничной пневмонией, 29 014 – у заболевших ОРВИ, в 7887 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 407 229 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 113,21 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 1224 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 1276 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 250 587 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 04.05.2021 года прививается 194 103 (+ 270) человека, в том числе: 71 021 человек получили первую прививку; 123 082 человека полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24