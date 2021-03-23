Катунь24: 643 тысячи кубометров снега вывезли дорожники за зиму 2020-2021 года с улиц Барнаула

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643 тысячи кубометров снега вывезли дорожники за зиму 2020-2021 года с улиц Барнаула22 марта 2021, 15:53

МБУ «Автодорстрой» продолжает проводить весенние дорожные работы.

Фото: МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула

Сегодня, 22 марта, на уборке дорог задействовано до 87 единиц техники, 91 дворник и 33 грузчика, сообщает официальный сайт Барнаула. Сотрудники «Автодорстроя» также вручную очищают от наледи лестничные марши, остановки общественного транспорта и подходы к пешеходным переходам.

Кроме того, во всех районах города начинается очистка ливнеприемных колодцев. С начала марта от наледи и мусора очищены уже 588 решетки – 43 % от запланированного объема.

За прошедшие выходные, с 20 по 21 марта, дорожники вывезли из Барнаула 431 кубометр снега. Уборочные работы продолжаются.

Катунь24