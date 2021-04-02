Катунь24: «Почта Банк» оштрафовали на 300 тысяч рублей за рассылку рекламы жителю Алтайского края

С жалобой на рекламу услуг через смс-сообщение в антимонопольную службу с заявлением о несанкционированной рекламной рассылке обратился гражданин РФ.

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На телефон гражданина пришло именное смс-сообщение от абонента POCHTABANK с предложением о получении кредитной карты в офисе «Почта Банка».

По информации УФАС по Алтайскому краю, АО «Почта Банк» утверждал, что все сообщения о продвижении услуг банка направляются клиентам, которые дали свое согласие на получение информации. Заявитель предоставил банку свое согласие на обработку персональных данных и рассылку рекламы, однако в дальнейшем от оформления кредита отказался, в связи с чем документы, подтверждающие наличие согласия на рекламную рассылку, не сохранились.

Закон о рекламе обязывает именно рекламораспространителя доказать наличие у него согласия абонента на получение рекламы. В ходе разбирательства банк не смог представить надлежащим образом оформленное согласие от заявителя на получение рекламных рассылок. Потому АО «Почта Банк» было признано нарушившим ФЗ «О рекламе», запрещающий распространение рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

Банку выдано предписание об исключении маркетинговой рассылки на номер абонента. В настоящее время рассылка рекламы на номер заявителя прекращена. Кроме того, за нарушения банк привлечен к административной ответственности и штрафу в размере 300 тысяч рублей.

Катунь24