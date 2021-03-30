Катунь24: +101: новые случаи заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае

+101: новые случаи заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае30 марта 2021, 10:15

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрирован 101 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 133 пациента, умерло 13 человек, от COVID-19 – 11.

Фото: pixabay.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 47 039 человек, в т.ч. 3 239 детей. Выздоровели всего 42 079 (+133) человек. Умерло 2 685 (+13) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 806 (+11) человек; иные причины смерти – 879 (+2) человек.

По состоянию на 30 марта находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 170 человек.

Кроме этого, 394 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 279, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 88.

Минздравом края развернуто 2 146 коек, к кислороду имеют подключение 1 598, с ИВЛ – 304. Резервных коек: 2 146-1 170-394=582.

7 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

547 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

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За минувшие сутки в крае зарегистрирован 101 новый случай заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 27, Рубцовск – 11, Бийск – 10, Новоалтайск – 5, Яровое, Калманский район – по 4 заболевших, Алейск, Заринск, Бийский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Камень-на-Оби, Славгород, Алейский, Благовещенский, Егорьевский, Павловский, Первомайский, Поспелихинский, Родинский, Табунский районы – по 2 заболевших, Ключевский, Крутихинский, Кытмановский, Михайловский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Тальменский, Топчихинский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 16 802, Алейск — 729, Алейский район — 290, Алтайский район — 172, Баевский район — 132, Белокуриха — 285, Бийск — 3793, Бийский район — 382, Благовещенский район — 605, Бурлинский район — 345, Быстроистокский район — 100, Волчихинский район — 358, Егорьевский район — 261, Ельцовский район — 37, Завьяловский район — 259, Залесовский район — 280, Заринск — 1346, Заринский район — 197, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 548, Зональный район — 207, Калманский район — 410, Камень-на-Оби — 423, Каменский район — 263, Ключевский район — 273, Косихинский район — 217, Красногорский район — 66, Краснощековский район — 227, Крутихинский район — 208, Кулундинский район — 617, Курьинский район — 247, Кытмановский район — 157, Локтевский район — 658, Мамонтовский район — 295, Михайловский район — 555, Немецкий национальный район — 290, Новичихинский район — 281, Новоалтайск — 1347, Павловский район — 573, Панкрушихинский район — 114, Первомайский район — 869, Петропавловский район — 171, Поспелихинский район — 617, Ребрихинский район — 458, Родинский район — 321, Романовский район — 155, Рубцовск — 3295, Рубцовский район — 482, Славгород — 1151, Смоленский район — 215, Советский район — 136, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 127, Суетский район — 31, Табунский район — 203, Тальменский район — 791, Тогульский район — 260, Топчихинский район — 377, Третьяковский район — 177, Троицкий район — 276, Тюменцевский район — 152, Угловский район — 172, Усть-Калманский район — 184, Усть-Пристанский район — 210, Хабарский район — 130, Целинный район — 212, Чарышский район — 123, Шелаболихинский район — 211, Шипуновский район — 426, Яровое – 572.

Из общего числа заболевших 466 случаев – завозные, в т.ч. 194 – из-за рубежа; 28 490 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 47 039 заболевших: 12 416 – у больных внебольничной пневмонией, 26 898 – у заболевших ОРВИ, в 7725 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 304 865 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 148,19 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 2240 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 2377 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 124 017 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины «Гам-Ковид-Вак» для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2, для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На утро 30.03.2021 года прививается 85 536 (+2 200) человек, в том числе: 22 699 человек получили первую прививку; 62 867 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24