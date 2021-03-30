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Алтайский край

Катунь24: «С утра можно полный пакет накосить»: подборка улова алтайских рыбаков

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

«С утра можно полный пакет накосить»: подборка улова алтайских рыбаков29 марта 2021, 12:08

Рыболовы Алтайского края активно провели выходные и привезли домой много улова. Своими фотографиями они поделились в социальных сетях, а мы в свою очередь спешим поделиться ими с нашими читателями.

Фото: Алтайское рыболовное сообщество

Минувший уикенд оказался для алтайских рыбаков весьма продуктивным. По словам одного из рыболовов, за 4 часа в Шелаболихе ему удалось наловить полный пакет рыбы.

А вот жителю Барнаула, несмотря на всё-таки успешную рыбалку, впечатление подпортили рыбаки, пытавшиеся переманить на себя хорошо клевавшего карася.

«После разбуривания решили окунуть камеру, в каждой лунке стоял карась, это стало для нас приятной неожиданностью! Вот оно, Эльдорадо для любого рыбака! Первый рыбак сел на лунку и в течение 5 минут вытащил двух зачетных карасей, другие рыбаки в составе 6-7 человек, увидев, что он начал полавливать, берут буры и начинают обуривать нас и между наших лунок. Карась, долго не думая, ушел с места. Сами не ловят ничего и другим не дают!» – посетовал барнаулец, призвав рыбаков уважать своих коллег по хобби.

«С утра можно полный пакет накосить»: подборка улова алтайских рыбаков1«С утра можно полный пакет накосить»: подборка улова алтайских рыбаков2«С утра можно полный пакет накосить»: подборка улова алтайских рыбаков3«С утра можно полный пакет накосить»: подборка улова алтайских рыбаков4«С утра можно полный пакет накосить»: подборка улова алтайских рыбаков5«С утра можно полный пакет накосить»: подборка улова алтайских рыбаков6«С утра можно полный пакет накосить»: подборка улова алтайских рыбаков7

Катунь24

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